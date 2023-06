M. Ebrard inicia su camino en contienda

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard fue el primer aspirante de Morena en registrarse en la contienda interna para la candidatura a la Presidencia en 2024, acto en el que presumió tener hasta medio millón de voluntarios que lo respaldarán en su gira por el país.

El excanciller llegó acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso, y de legisladores afines a su aspiración presidencial.

Ebrard Casaubon entregó al dirigente de Morena, Mario Delgado, su constancia de renuncia al cargo; firmó una carta compromiso y dio un sobre sellado con sus propuestas de encuestadoras, que sólo podrá ser abierto por la Comisión de Encuestas.

“Me vengo a registrar, soy el primero en hacerlo, el primero en separarme del cargo y el primero en las encuestas”, dijo en el acto de firma, celebrado en un hotel de la capital mexicana.

“El partido no va a aportar recursos, por lo tanto, dependeremos de nuestros recursos, va a ser la campaña más austera. Entonces, no me angustia eso, pero mañana mismo lo diremos, lo aclararemos. Vamos a establecer cómo se va a hacer”, apuntó.

Destacó que cuenta con el apoyo de medio millón de voluntarios inscritos por diversas vías como WhatsApp, redes sociales y otras agrupaciones, así como de diputados y senadores.

“Marcelo Luis Ebrard Casaubon manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación”, leyó en el documento de compromiso que tienen que suscribir todos los aspirantes.

El acuerdo establece que evitará confrontaciones personales y abstenerse de realizar o fomentar acciones o expresiones de desprestigio, descalificación o agresión a otros participantes en este proceso.

Va por segundo milagro mexicano. Mario Delgado Carrillo insistió en que no se están definiendo candidaturas, sino al “encargado de coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”.

Ebrard indicó que hay una posibilidad importante para México y que es difícil que se vuelva a presentar, se tiene que aprovechar cómo aumentar el valor de la economía para volver a lograr lo que en su tiempo se llamó El Milagro Mexicano.