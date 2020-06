Madre de "El Marro" abandona penal tras permanecer ahí una semana

María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa, abandonó hace unos momentos el penal de Puentecillas, Guanajuato, donde estuvo presa una semana.

Tras ser liberada por una juez de control la tarde de este domingo, María Eva cruzó las puertas de esa cárcel estatal, junto con las otras cuatro personas detenidas el pasado 20 de junio en San Isidro Elguera, municipio de Celaya.

Previo a la salida de la señora, se difuminó el intenso operativo que desplegaron fuerzas estatales y federales en las inmediaciones de ese centro penitenciario durante su estancia.

EL UNIVERSAL dio a conocer antes que nadie que una jueza de control había declarado la no vinculación a proceso de las cinco personas detenidas y acusadas por la Fiscalía del Estado, de por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta.

La Fiscalía no pudo comprobar ningún delito ante el juzgado, por lo que no hubo elementos de prueba para que las cinco personas salieran libres.