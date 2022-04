Madre de Hugo da 24 horas a FGJEM para hallar al asesino de su hijo

NAUCALPAN, Méx., abril 6 (EL UNIVERSAL).- "Espero poder dormir hoy en mi casa y llorar a mi hijo" afirmó Maureen Amaro Fernández, quien tras reunirse con el fiscal mexiquense confía que el homicida de Hugo pueda ser detenido en las próximas horas.

Si no es así "daremos un plazo de 24 horas que vencerá mañana al medio día", para tomar nuevas medidas advirtió la madre de familia, tras reconocer que confía en el nuevo fiscal mexiquense.

José Luis Cervantes Martínez, "tiene apenas 25 días de que ocupó el cargo de Fiscal General del Estado de México" y sabemos que es un hombre preparado para desempeñar el cargo, afirmó Maureen al manifestar su confianza en que habrá resultados en la detención del homicida de su hijo.

Además Maureen confió que la Fiscalía mexiquense hará públicos los peritajes que le practicaron a su hijo en materia de drogas, que ayuden a "limpiar la imagen de Hugo, que era un chico muy sano, deportista, los resultados serán clarificatorios".

Acompañada del subsecretario de Gobierno, Ricardo de la Cruz Musalem, la madre de familia afirmó llorando que sólo descansará hasta que el homicida sea detenido.

El subsecretario de Gobierno reconoció que no tenían información de la fiesta clandestina en el rancho de Jilotzingo, donde un hombre sometió y degolló a Hugo.

No obstante los operativos y mesas de seguridad con la participación de autoridades estatales, municipales y de la Guardia Nacional continúan en esta zona y en todo el Estado de México.