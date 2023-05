Madre de jóvenes que murieron por caer en coladera exige reparar daño

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Abogados de la madre de Sofía y Esmeralda, quienes cayeron a una coladera en la alcaldía Iztacalco, presentaron una responsabilidad patrimonial ante la Contraloría de la Ciudad de México, con el objetivo de que el gobierno capitalino les repare el daño.

Marco Antonio Olivares, uno de los abogados, dijo que el Estado debe reparar el daño de manera integral a la madre de las adolescentes, ya que, tras 6 meses del trágico accidente, no han recibido ningún tipo de apoyo.

"Ninguna autoridad se ha acercado para que le liquide, le repare mejor dicho integralmente los daños ocurridos. La señora sufrió una pérdida gravísima. La jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) es madre, ella sabe, o debe imaginarse lo que es perder a sus únicas dos hijas. Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso al reclamo de justicia", comentó el litigante.

Afuera de la sede de la Contraloría ubicada en Arcos de Belén, la señora María Elvira Canchola exigió una disculpa pública por parte del alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, debido a sus declaraciones ofrecidas durante su comparecencia con diputados locales.

La responsabilidad patrimonial presentada es un documento en el que se exige la reparación del daño por la pérdida de sus hijas, de manera psicológica, en su moral, entre otras, precisaron los abogados.

"Mientras tenga vida no me voy a callar, voy a exigir justicia para mis hijas".