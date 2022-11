Madres buscadoras bloquean bulevar en zona turística de Cancún

A-AA+

CANCÚN, QR., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Madres buscadoras bloquearon totalmente el bulevar Kukulkán, única vía de acceso a la zona hotelera de Cancún, en demanda de una respuesta de la gobernadora de Quintana Roo, "Mara" Lezama, a quien exigen la destitución del fiscal general, Oscar Montes de Oca.

Desde las 10 horas, integrantes del colectivo "Verdad, Memoria y Justicia" y de la organización "Somos Tus Ojos" se apostaron frente a la casa de gobierno, en la zona turística, solicitando la presencia de la mandataria, quien no ha respondido al llamado.

Los familiares de personas desaparecidas colocaron mantas de extremo a extremo en el bulevar de cuatro carriles, lo que orilló al ayuntamiento de Cancún a cerrar el tránsito de la vialidad a partir de Punta Cancún.

Como primer aviso cerraron dos de los cuatro carriles, para permitir el paso por los otros dos, y pidieron la presencia de la gobernadora. Fueron ignoradas.

Ante la imposibilidad de la mandataria estatal para presentarse, flexibilizaron su demanda y pidieron enlazarse con ella vía telefónica. La gobernadora tampoco aceptó.

La postura provocó que el bulevar fuese bloqueado completamente. El secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, Jorge Aguilar Osorio, acudió al lugar y ofreció una reunión mañana a las 17 horas, con Lezama Espinosa presente.

La fundadora de "Somos Tus Ojos", Fabiola Cortés Miranda, indicó que entonces se mantendrían en el sitio hasta las 17 horas de mañana y el colectivo "Verdad, Memoria y Justicia" se declaró en plantón permanente.

La situación mantiene hasta este momento el bloqueo vial en la zona turística. Las unidades de transporte público suben del centro, hasta Punta Cancún y desde ahí los empleados de los grandes hoteles deben caminar varios kilómetros a lo largo del bulevar.

De igual forma se observa a decenas de turistas con maletas, rumbo a sus hoteles o bajando hacia el centro para poder tomar su transporte al aeropuerto.

A momentos, trabajadores de la industria turística se han volcado en gritos y reclamos a las mujeres que se mantienen en plantón, quienes intentan explicar que están ahí porque sus hijas e hijos les fueron arrebatados y la autoridad no ha dado resultados.

Turistas, desconcertados, cuestionan el por qué se manifiesta la gente.

La presencia de empleados en el bulevar, caminando, se ha incrementado durante la tarde, al llegar el término y cambio de turno.

"Siete horas después y la señora no se ha dignado a responder", reclamó Cortés Miranda, quien calificó el proceder de "Mara" Lezama como un acto de "arrogancia".

Desde el 14 de octubre pasado, las madres buscadoras y colectivos diversos, presentaron oficialmente a Lezama Espinosa, la solicitud de destitución del fiscal, al considerar que ha incurrido en "graves violaciones a los derechos humanos, con dilaciones, omisiones y obstaculización de los casos denunciados.

La petición se acompañó de casi 70 carpetas de investigación que presentan diversas irregularidades o se mantienen sin avance alguno.