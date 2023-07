Madres Buscadoras de Jalisco responden a Alfaro

GUADALAJARA, Jal., julio 12 (EL UNIVERSAL).- El colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco desmintió este miércoles la versión de su participación en el atentado de Tlajomulco del martes en el que explosivos mataron a 6 agentes de la fiscalía y la policía municipal y dejaron otros 12 heridos.



En un comunicado difundido en redes sociales, el grupo lamentó los hechos ocurridos en Tlajomulco, "y desmentimos rotundamente la versión del gobernador Enrique Alfaro, responsabilizando y señalando directamente a integrantes del colectivo.



"Nosotras lo único que hemos hecho es ayudar a regresar a más personas desaparecidas a casa.



"Convocamos a la unión de todos los colectivos por la lucha de encontrar a NUESTROS DESAPARECIDOS".



Por la mañana, en un video, el gobernador señaló que el hecho fue una trampa y explicó que "una ciudadana que participa en colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima, diciendo que había un punto en donde había, presuntamente restos humanos. Ella informa a las autoridades, que atendieron el reporte y fueron a investigar.



"Fue una trampa para nuestros elementos. La llamada buscaba la presencia de la policía para agredirlas con artefactos explosivos".

Y agregó que por esta razón, y para revisar protocolos de mecanismos de búsqueda, se decidió suspender este tipo de procesos.



Suspenden apoyo a búsquedas de desparecidos por atentado en Tlajomulco



Indira Navarro, líder de colectivos Madres Buscadoras de Jalisco explicó en entrevista en el noticiero Atando Cabos, de Radio Fórmula, dijo que ellos no tienen nada que ver con estos hechos.



Dijo que ninguna madre, ni de su colectivo ni de otros, hicieron la llamada.

Aclaró que ellas no trabajan de noche por seguridad, y que las autoridades no llegan tan pronto cuando ellas hacen una denuncia y dejó claro que no suspenderán sus búsquedas.