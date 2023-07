Madres buscadoras piden a AMLO las reciba como a Estela de Carlotto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Tras el recibimiento de Estela de Carlotto, presidenta y fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador para hablar en favor de los familiares de víctimas de desaparición forzada, colectivos de buscadoras piden al presidente de México que a ellas también las escuche.

"Señor Presidente, buenos días. Qué bueno que le abre espacio en la mañanera a Estela de Carlotto, su lucha ha inspirado a toda América Latina. Ahora bien, lo que hoy pasa en México y viene pasando desde hace quince años es igual o más grave de lo que ha ocurrido en Argentina pues son más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50 mil restos y cuerpos sin identificar frente a esta crisis las autoridades no han respondido ni a nivel federal, ni a nivel estatal", explican las mujeres en un video difundido a través de la cuenta de Twitter del grupo de buscadoras Brigada Buscándol@s.

En diferentes ocasiones, el Ejecutivo federal ha declarado que son grupos opositores quienes le reclaman por la crisis forense, por ello, las mujeres explicaron que no son parte de la grilla, ni oposición, solo quieren discutir el grave problema de desaparición en México.

"Nosotras no estamos en la grilla, no somos opositoras. Somos como Estela de Carlotto, madres, familias rotas por el dolor sólo buscamos saber que paso con nuestros seres queridos".

Mensaje de buscadoras en México, luego que el Presidente recibió a Estela de Carlotto en la #ConferenciaMañanera #HastaEncontrarles pic.twitter.com/KKLgOfz2oV — Brigada Buscándol@s (@brigadabuscando) July 21, 2023

Las mujeres pidieron a Andrés Manuel López Obrador ser escuchadas para discutir sobre sus familiares desaparecidos y le pidieron una reunión."Lo que nos mueve es el amor. Le pedimos que así como recibió a Estela, nos reciba a las madres, padres y hermanas buscadoras de México para hablar de la tragedia que vivimos. Nosotras seguiremos hasta encontrarlos. Les buscamos porque les amamos".La Brigada Buscándol@s está conformada por una red nacional de enlaces entre más de 160 colectivos de familiares de personas desaparecidas en México que se encuentran buscando a sus familiares.