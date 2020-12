Maestros pueden dar asesorías presenciales en semáforo amarillo: Moctezuma

Maestros y maestras de educación básica pueden dar asesoría "de manera voluntaria" y presencial a alumnos en entidades que estén en semáforo epidemiológico en amarillo, siempre y cuando, las escuelas cumplan con protocolos para establecer un Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA).

Así lo puntualizó el titular de la Secretaría de Educación Básica (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, quien compartió un video en su cuenta oficial de Twitter para aclarar algunas dudas que surgieron tras el anuncio del regreso a clases de manera presencial en Semáforo Verde.

Un día antes, se llevó a cabo de manera virtual la Quincuagésima Primera Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), en la que se acordó el regreso a clases en entidades con semáforo epidemiológico en verde y que sería voluntario en aquellas que estuvieran en amarillo.

En ese contexto y ante las dudas que surgieron en redes sociales, Moctezuma Barragán reiteró que el regreso a clases presencial será en semáforo verde.

"Tuve una reunión muy larga, cerca de dos horas con todas las autoridades educativas del Gobierno y quedamos en algo muy claro: el regreso a clases presencial será cuando el semáforo sea en verde".

En ese sentido, señaló que hay docentes y escuelas que "quieren dar asesorías", lo que está permitido y considerado en la Ley General de Educación, en su artículo 14 que establece la adopción de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).

"Entonces, desde que los semáforos estén en amarillo, de manera voluntaria y ello quiere decir para maestros, padres de familia y alumnos, de manera voluntaria quien quiera acudir a una escuela a una asesoría pedagógica, socioemocional, puede ser una charla con la mestra o el maestro y lo podrá hacer con semáforo amarillo si se establece en la escuela en Centro Comunitario de Aprendizaje".

Al respecto, explicó el secretario de Educación que todas las escuelas cuentan con un protocolo y no podrán recibir a más de nueve alumnas o alumnos por maestro a los largo del día, lo anterior, dijo "para que haya siempre sana distancia y muy poca gente en los inmuebles".

"No hay regreso a clases en amarillo, es una asesoría en casos que se así se requiera, todo esto está claramente explicado en los lineamientos y en los boletines que hemos enviado".

De ser así, estados como Oaxaca, Colima y Tlaxcala que actualmente están en semáforo epidemiológico en amarillo, tienen la posibilidad de instalar los CCA en escuelas de educación básica para que docentes den asesoría de manera presencial.

--¿Qué es un Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA)?

De acuerdo con la SEP, se trata de un proyecto diseñado junto con el Sector Salud y que se fundamenta en el artículo 14 de la Ley General de Educación.

"Resulta imprescindible construir alternativas para el apoyo y asesoría pedagógica, psicológica y social a los educandos e inclusive a las y los docentes", indicó el titular de la SEP.

De acuerdo con las reglas, la dirección cada escuela podrá instalar un Centro Comunitario de Aprendizaje cuando la comunidad escolar, por consenso, así lo determine, y cumpliendo con los siguientes aspectos:

Jornadas contra el rezago escolar;

Asesoría pedagógica;

Apoyo psicoemocional;

Acciones de limpieza y sanitarias en el plantel educativo;

Consulta de libros;

Entrega de Libros de Texto Gratuitos y material didáctico;

Trámites escolares;

Utilización de equipos y servicios (computadoras, internet, impresoras, TV, etc.);

Uso de infraestructura escolar (auditorios, canchas deportivas);

Acciones de construcción y mantenimiento;

Sesiones de órganos colegiados del Plantel Educativo. Las que determine el Comité de Salud Escolar, previa autorización de la autoridad educativa en el estado.

Además, cuando se reporte algún caso de Covid-19, el Centro Comunitario de Aprendizaje deberá suspender sus actividades.

Se plantean sesiones de 45 minutos en los Centros Comunitarios de Aprendizaje.

Y se tienen que tomar las siguientes medidas:

Operar los filtros escolares

Sana distancia (2 metros entre las sillas, mesas, bancos, etc.).

Uso de cubrebocas o pañuelo sobre nariz y boca;

Asistencia escalonada;

Límite del 40% diario de la población escolar.

Establecer un máximo de educandos y maestra o maestro, dentro de cada salón de clases;

Priorizar el uso de espacios abiertos;

Limpiar permanentemente mobiliario y equipo después de cada clase.

Evitar asistir a las sesiones del CCA en caso de algún síntoma de sospecha de Covid-19, entre otras.

Los anteriores, son lineamientos acordados con la Secretaría de Salud.