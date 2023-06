Magistrade Ociel Baena presenta denuncia contra senadora del PT

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Ociel Baena, primer magistrade electoral no binarie en América Latina, presentó una denuncia en contra de la senadora Martha Márquez Alvarado, del Partido del Trabajo (PT), por emitir discursos de odio en contra de las poblaciones LGBT+.

A través de un video en redes sociales, Ociel Baena precisó que esta es la primera denuncia hecha por una persona no binaria.

"Acabo de presentar mi denuncia por violencia política contra las personas LGBTIQ+ en razón de nuestro género en contra de la senadora Martha Márquez Alvarado, por los discursos de odio en mi contra y en contra de nuestra población no binaria.

"Simplemente le digo senadora: Nos vemos en los tribunales", dijo le magistrade Baena.

"¡Y la que gane!", expresó.