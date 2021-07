Magistrado del TEPJF, se defiende: asegura que está "limpio"

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, puntualizó que está acreditado el ejercicio de no acción penal en su contra, con lo cual se demuestra que no ha cometido delito alguno.

Se han llevado a cabo meses de investigación, destacó, y la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, concluyó que las imputaciones hacia su persona no son reales.

Este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia ante la FGR, en contra de Vargas Valdez, por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasma, para triangular recursos.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, el magistrado presidente del TEPJF, expresó que se ha presentado ante la FGR, anteriormente, para atender cualquier cuestión relativa con una denuncia previa formulada por la UIF.

A Vargas Valdez se le ha señalado de enriquecimiento inexplicable, por lo que ha sido sujeto de investigación.

Recién la FGR determinó que no existe delito que perseguir, además de que concluyó que no hay inconsistencias en el patrimonio del magistrado presidente.

"Quedó demostrado que mi patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes mis percepciones con mis erogaciones", señaló.

Vargas Valdez subrayó que tiene conocimiento de que la UIF ha cuestionado la determinación de la FGR, interponiendo un recurso.

"Independientemente de si dicha Unidad tiene facultades para ello, afirmo categóricamente que él no ejercicio de acción penal está debidamente sustentado en pruebas fehacientes que acreditan que no he cometido delito alguno. Estaré atento al llamado de cualquier autoridad con el fin de emitir los posicionamientos que a mi derecho convenga", indicó.

El magistrado advirtió que se mantendrá a la espera de litigar los asuntos en su contra, ante las instancias oficiales correspondientes.

"Soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el Ministerio Público Federal. Mi patrimonio y de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarados ante las autoridades competentes", puntualizó.