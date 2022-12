Maite Azuela y Sergio López, al comité para elegir consejeros del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobó por unanimidad, la designación de María Esther Azuela Gómez y Sergio López Ayllón para integrar el Comité Técnico de Evaluación que analizará y valorará los perfiles y trayectorias de aspirantes a consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Azuela Gómez es académica egresada de la Universidad Iberoamericana, es politóloga y periodista. En tanto López Ayllón es egresado de la carrera en derecho por la UNAM, y ex director del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE).

Para la designación, las Comisionadas y los Comisionados del INAI informaron en sesión, que previamente se realizó un proceso de evaluación, en el que postularon a 10 personalidades de reconocido prestigio, "cuya trayectoria académica y/o laboral está enfocada al fortalecimiento de la democracia, al estudio de la relación entre transparencia y elecciones o al Derecho Electoral, así como al funcionamiento del INE".

Tras evaluar a cada postulante el Pleno del INAI aprobó en sesión pública el Acuerdo mediante el cual designó a Azuela Gómez y a López Ayllón como integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Las y los consejeros, detallaron que este mismo día comunicarán su determinación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Las ocho personalidades también postuladas por las Comisionadas y los Comisionados del INAI fueron: Rafael Estrada Michel, Rossana Fuentes Berain, Diego Armando Guerrero García, Blanca Heredia Rubio, Khemvirg Puente Martínez, María Solange Maqueo, Sonia Venegas Álvarez y Marco Antonio Zeind Chávez. En la sesión del Pleno participaron la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, las Comisionadas Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara, y los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Adrián Alcalá Méndez.



¿Quiénes son los seleccionados?

María Esther Azuela Gómez es politóloga y periodista. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana de México; es maestra en Políticas y Administración Pública por Concordia University, en Montreal. Tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Conflictos no Violentos, en The Flectcher School, Tufts University, en Boston, Estados Unidos, y un diplomado en Administración Pública, por el Instituto de Enseñanza Superior e Investigación.

Ha trabajado en el servicio público, la academia y la sociedad civil organizada. Es analista en temas de derechos humanos, lucha anticorrupción y comunicación política. Tiene una década como articulista y columnista. En 2020, publicó su primera novela, donde narra cómo una red de corrupción política permite la pederastia.

Además ha sido funcionara pública en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), donde fue directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 1997 a 1999; fue subdirectora de Capacitación y Desarrollo al Personal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como directora de Desarrollo Humano Organizacional en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), de mayo de 2003 a diciembre de 2006.

Sergio López Ayllón es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; obtuvo su maestría en Sociología del Derecho y Relaciones Sociales en la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París. Es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución de la cual se desempeñó como Director General, entre febrero de 2013 y julio de 2021. Antes de ocupar ese cargo, fue Secretario General, Director de la División de Estudios Jurídicos y Profesor investigador de la División de Administración Pública de la misma institución, a la cual ingresó por concurso en 2004.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III; de la Academia Mexicana de Ciencias y de la International Academy of Comparative Law, entre otras asociaciones. Ha participado en diversos cuerpos colegiados de organizaciones públicas y privadas. Actualmente, forma parte del Consejo Rector de Transparencia Mexicana; del Consejo Consultivo de la Red por la Rendición de Cuentas, y del Consejo Asesor de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Fue integrante del Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación y de los órganos de gobierno del Centro de Investigación en Matemáticas y del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social. Durante más de 10 años, conformó la Comisión de Transparencia del Infonavit y ha participado en diversos órganos académicos colegiados.