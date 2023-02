Maíz transgénico no se podrá usar para alimentación: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el maíz transgénico no se podrá usar para la alimentación de los mexicanos.

Esto luego, que este lunes se publicó un decreto por medio del cual se extiende el uso del glifosato y maíz genéticamente modificado para consumo animal hasta el 31 de marzo de 2024.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que este maíz se puede usar para forraje e informó que se están usando análisis y estudios sobre el contenido de este maíz.

Señaló que no es posible que México tenga hasta 80 variedades de maíz nativo y se pudiera permitir el uso de maíz transgénico.

"Tenemos que cuidar la salud y también las variedades nativas del maíz si de México es originario el maíz. No es posible que tengamos 60, 80 variedades de maíz nativo y se esté permitiendo el que se use el maíz transgénico para la alimentación de humanos, eso es lo que ya se legisló: no se va a poder usar maíz transgénico para la alimentación de los mexicanos.

"Puede usarse para forraje y además se están haciendo análisis, estudios sobre el contenido de este maíz transgénico", dijo.