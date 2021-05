Mamá de Brandon denuncia penalmente a funcionarios de la CDMX

Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanny, el menor que murió en el desplome de la Línea 12 del Metro acudió este jueves a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para presentar una denuncia penal en contra de funcionarios de las distintas administraciones del gobierno de la CDMX, por el delito de homicidio doloso y lo que resulte, luego de revelar que las autoridades locales pudieron prevenir el accidente si le destinaran los recursos y el mantenimiento adecuado.

La afectada, en compañía de su abogado, dejó en claro que el objetivo de la denuncia no es para buscar dinero, aseguró que busca justicia para la memoria de su hijo y todas las víctimas de esta "negligencia" por lo que pidió que los responsables vayan a la cárcel, sea quien sea y el cargo que ostente actualmente, "se pide la destitución de la directora del Metro, Florencia Serranía, se pide la destitución de su cargo... Todos están incluidos en el mismo homicidio, es Claudia Sheinbaum que es la Jefa de Gobierno, es la directora del Metro, es Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard".?"No se está pidiendo otra cosa más que justicia, lamentablemente en el México que vivimos, ellos gozan de un fuero y exigimos que se le quite para que sean realmente castigados por esto que acaban de hacernos", expuso Marisol Tapia.

Reiteró que hasta el momento no se ha llevado acabo algún acercamiento con los funcionarios del gobierno capitalino, ni tampoco ella los buscará, ya que todo será efectuado a través de sus abogados, "no, no la tengo con ellos y no la pretendo tener, todo el proceso va a ser por medio de mis abogados, absolutamente no, nadie me ha buscado", expresó las mujer.

En los próximos días se sumarán más familiares de víctimas, para que posiblemente sean representados, de momento, también acudieron a presentar la misma denuncia familiares de Imer del Águila Pineda, quienes también exigieron justicia y que los responsables sean sancionados.

"Nosotros queremos dejar en claro que no buscamos dinero, a las autoridades les decimos que no hay dinero que nos devuelva a nuestro hijo, él era nuestro sustento, el de su hermano que esta por terminar la universidad y nos dejaron desamparados. Nos han tratado mal, hasta el momento nos han dado 10 mil pesos para el funeral y luego 40 mil pesos para no se qué".

"Nosotros buscamos justicia, solo eso. No es justo lo que pasó, nos dañaron en lo más profundo", explicó entre lagrimas, Jocabet Pineda Galicia, madre de Immer Del Águila Pineda, de 29 años, otra de las víctimas del fatal accidente.