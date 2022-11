Mamás exigen justicia por la muerte de Abner

A-AA+

Para exigir justicia en el esclarecimiento de la muerte de Abner Leonel —quien perdió la vida en una clase de natación en el Colegio Williams—, el mejoramiento de protocolos de seguridad en escuelas públicas y privadas, y ofrecer acompañamiento a los familiares del pequeño, mamás de estudiantes del plantel y la colectiva Tribu de Madres protestaron frente a la institución.

Vestidas de blanco, realizaron una marcha pacífica alrededor de la institución, gritando las consignas: "Los hijos de una son los hijos de todas" y "Justicia para Abner".

"Somos madres, por eso nos toca en lo más profundo de nuestro corazón la muerte de Abner aunque no sea nuestro hijo. Encontrar la justicia en este caso será como encontrarla en otros miles para que todos los colegios en el país modifiquen sus protocolos de seguridad", declaró en entrevista con EL UNIVERSAL, Bastien Deffis, vocera de Tribu de Madres.

Al término de la caminata, una decena de velas blancas fueron encendidas en la entrada principal de la escuela para honrar la memoria del pequeño de seis años. Las mujeres también adhirieron a la fachada del plantel carteles con la leyenda: "No fue un accidente, fue una negligencia".

Algunas tutoras informaron que no es la primera vez que un hecho violento ocurre en la escuela y se oculta, por lo que es probable que las autoridades del colegio estén incurriendo en faltas a la verdad para salvaguardar su imagen pública.

"No me puedo imaginar la pesadilla que están viviendo [los papás de Abner] y, que encima, la institución sea omisa sobre su muerte. Los niños no mueren por traviesos, es responsabilidad de los profesores cuidar sus vidas", expresó Adriana Monsivais, integrante del colectivo.

También señalaron que la revictimización que ha sufrido Abner y su familia es grave, pues ha puesto en segundo plano la discusión central: el esclarecimiento de la muerte.