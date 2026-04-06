"Mamuts", los guardianes

Ciudad de México.- Los "Mamuts" de la Fuerza Aérea Mexicana son las unidades de vuelo que atienden misiones de ayuda humanitaria y asistencia en desastres naturales. Se trata del Escuadrón Aéreo 302 que se encarga del transporte pesado de la FAM y de la Defensa Nacional, cuya especialización incluye también misiones como transporte de equipamiento y el despliegue de tropas.

Opera dos de los aviones más imponentes de la Fuerza Aérea Mexicana: el C-130 Hércules y el C-27J Spartan, esenciales para misiones estratégicas como apoyo humanitario, despliegue de tropas en diversas condiciones climatológicas así como asistencia en desastres naturales.

"El Escuadrón Aéreo 302 tiene a su cargo aeronaves C-130 Hércules y C-27J Spartan. Este tipo de aeronaves son el transporte pesado y mediano de la Fuerza Aérea Mexicana que, junto con Sedena las emplean para apoyo y aplicación del Plan DN-III-E dentro del territorio nacional, movimientos logísticos del personal militar, abastecimientos, así como misiones de ayuda humanitaria.

"El Hércules es una aeronave de transporte pesado que tiene una capacidad para trasladar hasta 18 toneladas de carga, hasta 100 elementos de personal militar para las operaciones que se requieran en el país; también tiene una capacidad de trasladarse hasta 4 mil 300 kilómetros en su rango de acción.

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"El Spartan tiene una capacidad para trasladar hasta siete toneladas y hasta 46 pasajeros militares en un rango de acción de hasta 4 mil 200 kilómetros", explicó el piloto aviador Tonatiuh Gutiérrez, capitán 1/o. de la Fuerza Aérea Mexicana.