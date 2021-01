"Mañanera" es un ejercicio único de comunicación: Mario Delgado

Las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador no son propaganda política, es una manera de rendir cuentas a la ciudadanía, defendió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

En conferencia de prensa virtual, Delgado Carrillo acusó al Instituto Nacional Electoral de querer censurar al jefe del Ejecutivo Federal.

"Nos parece lamentable que desde el INE se pretenda censurar, callar a un Presidente que asumió como compromiso estar cerca del pueblo", exclamó Mario Delgado.

De lo que se tratan las conferencias matutinas, añadió, es de rendir cuentas a todo el pueblo de México.

"La mañanera es un ejercicio único de comunicación y contacto entre el gobierno y el pueblo. No puede actuar el INE con prácticas del viejo régimen", afirmó.

Desde la dirigencia nacional de Morena, se hizo un llamado a los consejeros electorales, para que privilegien la libertad de expresión.

--Difusión de spots

En la conferencia que dio este miércoles, Mario Delgado advirtió que cada semana, Morena dará a conocer un spot diferente para evidenciar lo que representa la alianza PRI-PAN-PRD denominada Va X (por) México.

El partido en el gobierno acusa a los 3 partidos de estar ligados, además, con un movimiento que encabeza el empresario Claudio X. González.

"Que la gente sepa lo que ha representado la complicidad de estos personajes en el pasado. Hicieron negocios con las élites empresariales, los empresarios son los verdaderos patrones de las organizaciones civiles, pero ya perdieron un poco el pudor y pena, no tienen empacho en salir a decir que son lo mismo, hasta firman con la X", declaró.