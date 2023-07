“Mañanera” estrena sección

Ciudad de México.- El presidente Andrés M. López Obrador abrió una nueva sección de la mañanera llamada “No lo digo yo”, que aprovechó para hacer referencia a Xóchitl Gálvez, aspirante del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República.

Este espacio, dijo, es para exhibir las posturas de sus adversarios y que no lo “cepillen” el INE y el TEPJF luego de que el primero emitió medidas que le prohíben hablar de temas electorales.

“Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes; ‘no lo dije yo’, para que no me vayan a cepillar, ¿sí? No lo dije yo. Vamos a empezar”.

El Mandatario abrió con una entrevista con el expresidente Vicente Fox en la cual el panista señala que “batalla” para sobrevivir porque no tienen seguros de gastos médicos mayores ni la pensión de que gozaban los expresidentes.

Fox argumenta que la pensión de los expresidentes debe regresar en 2024. “Ojalá Xóchitl nos cumpla eso, de que los huevones no caben en gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo los programas sociales, ¡a trabajar, cabrones!, como dice Xóchitl”.

El Presidente aseguró que se da por notificado por las restricciones impuestas por el INE. “Ahí está. INE, ya me di por notificado. No voy a decirlo yo”.

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” en la conferencia, se refirió a la senadora del PAN y aspirante presidencial como la “señora X”.

El Mandatario acusó que hay una campaña de guerra sucia orquestada por los medios de información en contra de su gobierno. “Es una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones, como todo”, resaltó.