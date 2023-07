Mancera llama a AMLO a no intervenir en proceso de frente opositor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a no intervenir más allá de lo que le permite la ley en el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial.

Cuestionado sobre si el presidente es el jefe de campaña de Morena, comentó que "es una persona que siempre está viviendo la política y obviamente está generando política todos los días".

"No debe de intervenirse más allá de lo que se permite por la ley, más allá de eso nadie, ni el titular del Ejecutivo, ni ningún servidor público lo puede hacer".

Respecto a los ataques desde Palacio Nacional contra Xóchitl Gálvez, indicó que es parte de un tema electoral, "se va a vivir así, seguramente se va a vivir más intenso en los próximos días, en las siguientes semanas".

"Pero, ya es parte de la contienda electoral, por más que no se quiera y que se diga que todavía no son los tiempos electorales, ya se está viviendo con efervescencia".

El exjefe de Gobierno de la CDMX, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido laxo en los recorridos que lleven a cabo las "corcholatas" de Morena por el país en la búsqueda de la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Mancera informó que está en la recolección de la documentación que se requiere, para inscribirse antes del domingo en el proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio por México.