Mantiene Guardia Nacional vigilancia en gaseras del Valle de México

Elementos de la Guardia Nacional (GN) mantienen este jueves el operativo de vigilancia en centros de abasto y distribución de gas LP de la Ciudad de México y del Estado de México, para garantizar la seguridad de los expendedores y permitir la compra del combustible a las habitantes del Valle de México.

Apoyados con unidades, los guardias nacionales supervisan entradas y salidas de las empresas de carburación, donde ayer se reanudó el servicio a los usuarios, luego que distribuidores y comisionistas de gas levantara el paro.

"En cumplimiento a la instrucción presidencial para garantizar la seguridad de los distribuidores de gas y permitir el abasto del producto a las familias mexicanas, personal de la #GuardiaNacional mantiene su presencia en instalaciones de distintas empresas de #CDMX y #Edomex", informó la corporación en su cuenta oficial de Twitter.

Esta mañana de jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los gaseros por haber levantado el paro que generó desabasto en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que, dijo, "entendieron de que no es posible llevar a cabo un bloqueo y dejar sin gas a las familias, a los hogares".

Analiza construir instalaciones de gas natural en colonias

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que analiza, de la mano del programa de bacheo en las principales ciudades del país, se puedan construir instalaciones de gas natural para las colonias que así lo requieran, con lo que habría precios más bajos.

"Tenemos gas natural de sobra, tenemos una disponibilidad de 40% que se adquirió (en pasadas administraciones), en CFE ni en toda la industria no hay toda la capacidad para consumir ese gas.

"Podemos construir instalaciones para gas natural en ciudades, la gente se opone, porque dicen que no tiene calor suficiente en relación con el gas LP, que no es del todo cierto, y lo segundo es que en efecto las empresas particulares abren y dejan destruidas las calles porque se los permiten", dijo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Añadió que si logran introducir gas natural, su gobierno podría alcanzar dos objetivos: garantizar precios más bajos y hacer el compromiso de arreglar las calles.

"Estamos pensando que quien quiera, porque todo esto tiene que ser voluntario, no vamos a iniciar un programa y nos paran los vecinos, que haya acuerdo y que digan en esta colonia estamos de acuerdo, nos llevaría tiempo la instalación, pero vamos resolviendo", señaló.

Explicó que el programa de baches es una necesidad sentida de la población que se lo ha hecho saber en sus giras de trabajo por el interior del país, por ello este iniciaría en 100 ciudades grandes que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elige para hacer sus encuestas.

"Empezaríamos con las 100 grandes ciudades que elige el Inegi el país, todas las capitales, más otras.

"No es estar tapando, gastar en mantenimiento poniendo tierra y emulsión asfáltica, vienen las lluvias y ahí está el bache, no sería un plan para que con una buena técnica se hagan calles de concreto, siempre y cuando se tenga drenaje, agua y si lo deciden los vecinos, pues el gas (...) De todas maneras el Gas Bienestar se va a convertir en una realidad", apuntó.