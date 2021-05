Mantiene NL regreso a clases presenciales pese a incremento de Covid

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, afirmó que no obstante que hay preocupación porque en las últimas semanas se ha registrado un aumento en la cifra de contagios y hospitalizaciones por Covid-19, está previsto reanudar el próximo lunes las clases presenciales en los niveles medio superior y superior, tanto en instituciones educativas públicas como privadas.

Manuel de la O mencionó que el 13 de mayo se reportaron 105 contagios y en el reporte del 26 de mayo se contabilizaron 156 casos. Asimismo, hace dos semanas había 279 personas hospitalizadas y en el reporte del miércoles la cifra se elevó a 310 pacientes internados, mientras el total de pacientes con ventilador subió de 59 a 89 del 13 al 26 de mayo.

Además, afirmó, los pacientes están llegando más graves y más jóvenes. Son principalmente del grupo de 25 a 44 años de edad porque todavía no están vacunados, explicó.

El funcionario de Salud señaló que los partidos y candidatos que tengan previsto realizar actos masivos para sus cierres de campaña, a partir del sábado, podrán realizarlos respetando todos los protocolos sanitarios, como utilizar cubrebocas, guardar una distancia de 1.50 metros entre los asistentes, y con un aforo máximo de 40 por ciento si se llevan a cabo en lugares cerrados.

Advirtió De la O: "estaremos muy pendientes de que cumplan con los protocolos, es muy importante la elección, pero es más importante cuidar la salud", a fin de evitar un rebrote de casos de contagios con el virus SARS-CoV-2, que obligue a tomar nuevamente medidas de restricción en la apertura de negocios y la movilidad social como sucedió en los meses de julio-agosto de 2020 y enero de 2021, por el alto número de casos de contagio, hospitalizaciones y decesos por la enfermedad viral.

El secretario estatal de Salud dijo por otra parte que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Estatal Electoral (CEE), se empataron los protocolos sanitarios que estarán aplicándose durante la jornada comicial del próximo 6 de junio, a la que están convocados más de cuatro millones 189 mil ciudadanos que podrán emitir su voto en poco más de siete mil casillas que se instalarán en la entidad.

Comentó De la O que en todas las casillas deberá haber líquidos o materiales desinfectantes, como gel antibacterial en una base de 60 o 70% de alcohol o soluciones de cloro, y no se permitirá la instalación de túneles "sanitizantes".

Agregó que todos los funcionarios de las mesas de votación, así como los ciudadanos que acudan a emitir el sufragio, deberán usar cubrebocas, y para los primeros al tener contacto con mucha gente, la recomendación es que usen careta, para su mayor protección ante el virus SARS-CoV-2.

Señaló finalmente que para cuidar que se cumplan y respeten los protocolos sanitarios, la Secretaría de Salud desplegará cien verificadores que recorrerán los centros de votación.