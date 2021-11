Mantiene oposición andanada de reclamos en debate del PEF

En el tercer día de debate del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 la oposición ha mantenido la andanada de reclamos contra gobierno en el poder y contra Morena por tener "oídos sordos" ante sus demandas, mientras que los legisladores de Morena y aliados siguen rechazando todas las reservas.

La diputada del PAN, Margarita Zavala, afirmó que el gobierno federal minimizó los efectos de la pandemia de Covid-19, lo que provocó el mayor fracaso en salud pública en cien años. Desde la tribuna del Congreso, la panista propuso modificar el artículo 17 del dictamen del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 para otorgar una compensación económica al personal de salud del país.

"Más de 4,500 personas trabajadoras de la salud fallecieron en nuestro país. México es el país en el que más médicos murieron y ni siquiera los quisieron vacunar en su totalidad. Hay que darles las gracias, sí, pero también reconocerlos con bonos y una compensación por esta vocación de servicio llevada al extremo", propuso.

Karen Marlen Barrón Perales, del PRI, subió al templete flanqueada por dos cruces de color rosa con las inscripciones "refugios, campos, pobres, feminicidio, quimios" para denunciar que "México está dolido por aquellas personas que mueren a diario por falta de medicamentos oncológicos y aquellas madres que buscan con desesperación encontrar al menos los restos de sus hijos".

La priista aseguró que en el país mueren diez mujeres diariamente y miles son presas de la violencia en casa, las cuales quedarán sin opción, al ser borrados en el presupuesto los recursos destinados a refugios para mujeres y sus hijos.

"Olvidaron al campo, a los deportistas, a las personas con discapacidad, porque como dice una famosa canción, ustedes son ciegos, mudos, sordos y testarudos. El mensaje es claro, para ustedes México no es la prioridad", espetó Barrón Perales.

La diputada del tricolor, Cynthia López Castro, no quitó el dedo del renglón y llevó un espejo al estrado para mostrar a los diputados del bloque oficialista su propia imagen reflejada, a quienes cuestionó si estaban contentos con lo que veían. "No sé si están satisfechos, véanse a la cara, al no aprobar una sola reserva, en la oposición metimos 1,934 reservas y no han querido escuchar una sola. Están negados, están ciegos ante la realidad", reclamó.

La ofensiva de la oposición siguió con la participación de la diputada Elizabeth Pérez Valdés, del Partido de la Revolución Democrática, quien fue acompañada por legisladoras de su partido que sostenían cartelones con la leyenda "Regresen las estancias infantiles". En alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que él es el "patriarca" que va a caer.

"Ustedes representan el patriarcado. Y lo repetimos, este patriarcado va a caer y se va a caer porque nosotros y nosotras lo vamos a tirar. Que le quede claro a ese señor que todavía le quedan tres años para gobernar. Aquí, cada momento que tengamos en tribuna, se lo vamos a recordar, él es patriarca, macho, misógino, opresor, falócrata, sexista, homófobo y al final se va a caer", aseveró.

El 100 por ciento de las reservas presentadas por los 38 legisladores que han pasado a tribuna, han sido rechazadas.

"Si no hay diálogo y negociación, tampoco lo habrá en reformas"

Los coordinadores parlamentarios del bloque opositor de Va por México (PAN, PRI, y PRD) adelantaron que no van a bajar ninguna de las mil 600 reservas o propuestas de modificación que faltan por presentarse de parte de los integrantes de sus bancadas, no importa que les lleve 10 días el debate y desahogo del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022.

"No, no vamos a bajar ninguna reserva. Todos quisiéramos haber acabado hace un rato, todos estamos conscientes de lo que va a durar, pero estamos conscientes también de cuál es el debate y por quiénes lo estamos dando en debate y así sea solamente porque todas esas personas nos escuchen dando el debate por ellas y por ellos vamos a seguir dándolo, así dure 10 días, 10 semanas o 10 meses, así vamos a estar por tres años", aseguró Jorge Romero, líder panista en San Lázaro.

En conferencia de prensa, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis E. Cházaro dijo que no son ingenuos y que saben que el bloque oficialista votará contra las más de mil 600 reservas que faltan, pero les mandó un mensaje, y dijo que si no hay diálogo y no hay convencimiento, tampoco lo habrá en la construcción de las reformas constitucionales que vienen.

"No somos ingenuos, sabemos que votarán en contra las mil 674 reservas que vienen. Nos queda la herramienta del debate, de evidenciar quien no quiere un Presupuesto para el bien de la gente y lo haremos valer hasta el final. Y les decimos otra cosa, somos buenos entendedores, entendemos que si no hay dialogo, no hay negociación, no hay convencimiento en este Presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento, y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen", dijo Cházaro.

"Queremos romper el círculo pernicioso de la polarización, por eso estamos pidiéndole, en los términos legales a la mayoría que discuta, pero quieren polarizar, nosotros queremos diálogo, queremos discusión, queremos argumentos, queremos debate. Seguiremos trabajando hasta que se agoten esas mil 643 reservas pendientes, son todas, incluyendo las que son para discursos ideológicos", dijo Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.

"Es increíble la intransigencia que tiene el oficialismo de no poder escuchar las causas de la gente en los casos más sentidos que puede haber. Nosotros lo dijimos si estuviéramos haciendo planteamientos ridículos, pues se entiende, pero estamos haciendo una propuesta alternativa que coincide con lo que ya se aprobó de Ingresos que equivale, ni al 3% global. No es ni siquiera porque las y los diputados del oficialismo tenga o no la voluntad de escucharnos o de negociarlo, sino porque las y los diputados del oficialismo no pueden porque no los dejan", explicó Jorge Romero.