Mantienen acciones preventivas en el Popocatépetl

A-AA+

AMECAMECA, Méx., junio 6 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y el Comité Científico Asesor (CCA) determinaran regresar a Amarillo Fase 2 del semáforo volcánico del Popocatépetl por la reducción de actividad, autoridades de la zona sur oriente del Estado de México donde se encuentran las comunidades cercanas al coloso, dijeron que continuarán con las acciones preventivas para que la población esté preparada para cualquier eventualidad.

Los gobiernos de Amecameca y Ecatzingo informaron que la disminución de algunos parámetros del coloso los tranquiliza un poco, pero están conscientes de que los residentes de las poblaciones en el área de riesgo deben estar siempre en alerta y atentos a las indicaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

"Continuamos con el bacheo en las calles, con la información por redes sociales y los canales de información que ha establecido tanto el gobierno federal como el estado y el municipio, estamos atentos a las indicaciones que nos dé Protección Civil del estado, pero nosotros nos mantenemos a la expectativa de lo que nuestro volcán esté haciendo, seguimos en las escuelas realizando los comités de emergencia para tenerlos instaurados en caso de emergencia", dijo la alcaldesa de Amecameca, Ivette Topete.

"No tenemos que bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando otra vez y la verdad fue muy atinado volver a tocar el tema de los puntos de reunión en las rutas de evacuación. La verdad a mí me pareció un ejercicio muy bueno para retomar el tema del volcán y vamos a seguir en lo mismo.

"El director de Protección Civil sigue dando pláticas a los niños en las escuelas, hoy volvió a ir a pesar de que ya cambió el semáforo volcánico. El hecho que cambie de color el semáforo, pues es bueno porque vamos a retomar muchas situaciones que habíamos dejado en pausa", comentó la presidenta municipal de Ecatzingo, Rebeca Pérez Martínez.

Hace unos días las autoridades federales determinaron modificar el semáforo volcánico de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3, debido a que el Popocatépetl entró en una etapa de mayor actividad, lo obligó a los gobiernos de los tres niveles poner en marcha un protocolo de prevención.

Una de esas acciones fue la de realizar por primera vez en casi cinco lustros simulacros de evacuación por erupción volcánica; los ejercicios se llevaron a cabo la semana pasada, pero solo participaron funcionarios federales, estatales y municipales de las poblaciones que se encuentran en el área de peligro, los habitantes no fueron considerados esta vez.

Las alcaldesas de Amecameca y Ecatzingo, municipio que toda su población tendría que ser evacuada por su cercanía con la montaña, consideraron que los simulacros deben continuar porque muchos de los residentes no saben cómo se hizo la evacuación real en el 2000 cuando el Popocatépetl entró en una fase eruptiva creciente.

"No hay que bajar la guardia, solamente hay que mantenerse más alerta, pero sí hay que prepararse, entre mejor preparados estemos podemos hacer una evacuación, en dado caso de que se hiciera una contingencia por emergencia, que esperemos no suceda, estaremos en mejores condiciones de hacerlo, de manera organizada y de la mano con la sociedad civil", expuso la edil Ivette Topete.

"Invitaría a varios líderes que hay en el pueblo para que ellos se dieran cuenta de dónde sería porque hay mucha gente que sigue a diferentes personajes, entonces sería muy bueno invitarlos que vinieran, hicieran el recorrido y que ellos difundieran también con su gente, pues dónde sería. Yo creo que sería muy bueno que sí se hicieran más simulacros, a pesar de que ya cambió el semáforo volcánico, pues ahora sí es necesario de alguna manera", dijo la alcaldesa de Ecatzingo, Rebeca Pérez.