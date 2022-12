Manu Chao y otros extranjeros que han sido expulsados de México

A-AA+

La mañana de este miércoles, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría Gobernación (Segob), informó que alista una opinión jurídica sobre una minuta que hay para reglamentar el artículo 33 de la Constitución para evitar que el Instituto Nacional de Migración se use para expulsar a extranjeros por emitir opiniones políticas o sociales. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Segob aseguró que la próxima semana entregarán una opinión jurídica a la Cámara de Diputados para que proceda a dictaminar una minuta, que ya fue aprobada por el Senado, y se pueda votar y someter aportación en el próximo periodo ordinario de sesiones.



17 expulsados en 12 años

López Hernández difundió una lista de las 17 personas que fueron expulsadas entre 2006 y 2018, entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La primera en la lista es María Sostrés, una activista de derechos humanos española que fue expulsada por participar en movimientos políticos y sociales prohibidos para los extranjeros, particularmente agrarios, indígenas y prozapatistas en 2006.

El segundo es el cantautor franco español Manu Chao, declarado persona "non grata" por el gobierno calderonista por su crítica sobre hechos políticos ocurridos en Atenco. Desde esa fecha, el cantante no ha regresado a nuestro país. Otro de los expulsados en el sexenio de Felipe Calderón fue Asier Altuna, miembro de la asociación del país vasco "Sortu", por promover en el foro de Sao Paulo realizado en la Ciudad de México y señalado de promover ideas separacionistas y de segregación. También fue expulsado Miguel Ángel Beltrán Villegas, integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien fue acusado de promover y buscar financiamiento para ese movimiento guerrillero.

El australiano Stephen Compton fue expulsado por realizar actividades políticas prohibidas para los extranjeros. Posterior a su expulsión, inicio en 2009 juicio por daño moral y en 2007 ganó y fue indemnizado con 2 millones de pesos. También en el sexenio calderonista fue expulsado Edgar Molina Gallego por una denuncia anónima en donde se le señaló de actividades de apoyo a anarquistas en la frontera sur. Solicitó asilo político, pero le fue negado. Obtuvo un amparo, pero fue revocado y expulsado en 2011.

La alemana Samantha Vietmar fue expulsada por promover el documental político "La otra campaña" del EZLN. También la española Valentina Cortés Torrida fue expulsada por considerarse "agitadora" en el conflicto agrario de Texcoco y San Salvador Atenco, hecho que cobró la vida de un menor.

Ya en el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto fue expulsado el vasco Alberdi Uranga, integrante de la organización ETA (Euskadi Askatasuna), y quien es acusado de tratar de sabotear los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Otro de los expulsados es el también vasco Juan Jesús Narváez Goñi, integrante de ETA. Formó parte del "Comando de Liberados EKAITZ" que cometió 18 asesinatos en los años 80's en España. En 2013, el anarquista italiano Alfredo Bonnano fue expulsado del país debido a las acusaciones de promotor de actos públicos en apoyo a los movimientos "anarquistas" en las instalaciones de la UNAM. En septiembre de 2017, Kim Hyong Gil, entonces embajador de Corea del Norte en México, fue expulsado por apoyar públicamente en nuestro país los ensayos de armas nucleares en su país. Se indica que en los cuatro años de gobierno del presidente López Obrador no ha sido expulsada ninguna persona.