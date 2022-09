Manuel de la Llata García, la voz detrás de la Alerta Sísmica

¡Importante! Cede y ayuda a agilizar el paso de los servicios de emergencia como ambulancias, patrullas y bomberos movilizados durante el #SimulacroNacional2022. pic.twitter.com/84A6v13u16 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 19, 2022

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- De interpretar al Superman setentero, a Han Solo en las primeras películas de Star Wars, Manuel de la Llata García, es el actor de doblaje que está detrás del sonido de la alerta sísmica.

"Alerta sísmica, alerta sísmica", es el sonido que advierte a los mexicanos en caso de sismo y que lamentablemente trae recuerdos negativos.

Manuel de la Llata García fue elegido hace 29 años (1993) por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) para grabar el peculiar sonido de la Alerta Sísmica.

Antes, en su carrera no sólo prestó su voz para doblar al primer ´Superman´ de Christopher Reeve, sino que también dio voz a ´Han Solo´, en la primera entrega de la famosa saga de George Lucas.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, publicado en 2018, un año después del sismo de 2017, Manuel De la Llata fue elegido directamente por la asociación civil Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, la cual se constituyó luego del sismo de 1985 para crear una infraestructura de alertamiento sísmico.

"Se le pidió que participara en la alerta. No hubo casting, fue decisión directa. Lo que querían era un sonido que no fuera de catálogo, que fuera original y difícilmente reproducible", declaró Carlos García, gerente de la Asociación de Radio del Valle de México.

Manuel de la Llanta falleció en 2016, pero su voz sigue vigente en la alerta sísmica, que si bien, pone de nervios a más de uno, es parte de un ejercicio que ayuda a que los habitantes de zonas sísmicas tomen medidas de prevención y de protección civil durante posibles situaciones de desastre.

6 datos sobre la Alerta Sísmica

1. La alerta sísmica, es parte del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), mismo que está bajo el control del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

2. El sonido se diseñó en 1993 cuando SASMEX se convirtió en un servicio público. Se buscó que fuera único e inconfundible con otros sonidos utilizados en emergencias.

-El Sistema de Transporte Colectivo Metro, fue el primer usuario de este desarrollo tecnológico.

3. Su duración es de un minuto en la Ciudad de México, a partir del momento de activarse el aviso de alerta sísmica.

4. El sonido oficial de alerta es de uso restringido de acuerdo a la normatividad de la Ciudad de México y su uso indebido es sancionado de acuerdo al Artículo 25, Fracción IX, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y el Artículo 222 fracción IV del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

5. Hay dos tipos de multas por usar indebidamente la Alerta Sísmica: una que va de mil 585 a 2 mil 264 pesos, sanción establecida en la Ley de Cultura Cívica por uso indebido de la alerta, además de arresto de 36 horas, que en el caso de simulacros aplicará al representante legal de inmuebles donde se haga el ejercicio.

La segunda multa va de mil a mil 500 veces la unidad de medida y actualización de la Ciudad de México, esto de acuerdo con el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Protección Civil local.

6. En 2018, un ciudadano lanzó una petición en Change.org una petición Change.org para "cambiar el tono" de la Alerta Sísmica.

"A muchas personas nos asusta el tono de la alarma que avisa cuando va a haber un temblor, nos causa mucho pánico", argumentaba el ciudadano.

Sobre esto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) explica que cuando suena la alerta sísmica, no es el sonido el que asusta, sino el recuerdo de las consecuencias negativas de los sismos que se han vivido.

Así que no importa tanto el sonido que tenga la alerta sísmica, aunque fuese tu canción favorita despertaría las mismas emociones.

Y esto se debe a la asociación mental que establece la experiencia entre el sonido y las posibles consecuencias de los sismos.

No hay planes para que se haga un cambio en el sonido de la Alerta Sísmica.