Mapa en tiempo real muestra bloqueos tras muerte de "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Distintas vías de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas fueron bloqueadas este domingo por presuntos integrantes del crimen organizado, quienes incendiaron vehículos y atacaron comercios locales.

Bloqueos y ataques tras muerte de "El Mencho"

Los incidentes se registraron justo después del operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En Guanajuato y Puebla, se reportaron incendios en tiendas de conveniencia, sucursales del Banco del Bienestar y bloqueos en autopistas estratégicas, incluidos tramos del llamado Triángulo Rojo del huachicol.

Uso de tecnología para monitorear bloqueos y riesgos

En la zona metropolitana de Puebla, se registró la quema de un Oxxo y de varias sucursales bancarias en Xonacatepec, mientras que ciudadanos reportaron bloqueos sobre la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan.

Ante la creciente preocupación por la seguridad en las carreteras, tanto ciudadanos como empresas de transporte han buscado soluciones inmediatas para planear rutas seguras y evitar incidentes.

En este contexto, se ha popularizado la app Aliado (Aleph), desarrollada para la gestión de operaciones de transporte y logística. La aplicación permite monitorear en tiempo real bloqueos, incendios de vehículos, ataques a comercios y otras zonas de riesgo en todo el país.

Los usuarios solo deben ingresar a la página de la app (https://ui.aliado.alephri.com/). Allí, el mapa muestra en tiempo real los bloqueos y situaciones de riesgo.

Al ingresar la dirección de tu destino, los íconos -como fuego o vehículos chocados- indicarán la "situación de riesgo por...", acompañada de la ubicación exacta, lo que permite a conductores y empresas planear rutas seguras y evitar retrasos o incidentes peligrosos durante sus trayectos diarios.

Es importante destacar que, aunque los usuarios pueden visualizar en el mapa los disturbios actualmente vinculados al CJNG, la app es un sistema especializado en logística, seguridad y supervisión de transporte, desarrollado por Aleph Risk Intelligence.