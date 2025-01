Marchan por la seguridad y la paz en Tabasco

Miles de ciudadanos convocados por Morena participaron este sábado en una marcha en respaldo de las acciones que en materia de seguridad ha impulsado el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

Vestidos en su mayoría con prendas blancas, los militantes, simpatizantes, diputados locales y alcaldes del partido iniciaron su movilización en la avenida Paseo Tabasco, una de las principales arterias de la capital; la circularon vehicular fue cerrada por varias horas.

El contingente recorrió Paseo Tabasco, luego tomo la Avenida 27 de febrero hasta llegar a Plaza de Armas donde, el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, tomó la palabra para refrendar su apoyo al mandatario estatal.

"Hoy reiteramos nuestra plena confianza en las políticas públicas que están liderando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y nuestro gobernador, Javier May Rodríguez. Sus enfoques se centran en atender las raíces combatiendo la desigualdad, la pobreza y las causas que generan violencia".

"La confianza y respaldo hacia nuestros gobernantes es plena y sin condiciones en la lógica de que si a Claudia Sheinbaum y a Javier les va bien, a Tabasco y a México les irá bien", señaló.

El líder estatal morenista insistió que se están haciendo los esfuerzos para garantizar la seguridad de los tabasqueños.

"Nuestras instituciones están haciendo su mayor esfuerzo, nos consta y lo vemos reflejado todos los días en acciones y esfuerzos coordinados desde la Federación, desde el estado y por supuesto desde los municipios para contrarrestar la crisis generada por la corrupción y por la ambición política, pero esta lucha por la paz y la seguridad no puede ser tarea exclusiva de los gobernantes nos necesita a todos", dijo.

Los participantes en esta marcha denominada "Por la Paz y el Humanismo de Tabasco" llegaron de los 17 municipios a bordo de camiones que saturaron las calles de la capital del estado, provocando un caos vial.

Mientras la marcha se organizaba, en la calle Lino Merino de la ciudad de Villahermosa, justo frente a la terminal de autobuses del ADO, hombres armados abrieron fuego en contra de una persona que desayunaba y perdió la vida por el ataque; tres personas más resultaron heridas.

Villahermosa repunta en percepción de inseguridad

Apenas esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la cual destaca que en diciembre del 2024 el 61.7% de la población de 18 años y más residente en las principales localidades del país, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Lo anterior representa un alza del 59.1% reportado en diciembre de 2023 y un repunte 58.6% observado en septiembre de 2024. Por género, la percepción de inseguridad fue mayor entre las mujeres, con una tasa de 67.8%, contra el 54.2% de los hombres.

En Tabasco, el área con mayor porcentaje fue Villahermosa con el 95.3%, donde el sentimiento de inseguridad de la población repuntó del 85.9% en septiembre a 95.3% en diciembre, es decir, un alza de 16.6 puntos porcentuales.

Marchas por la paz en Culiacán y Mazatlán

El pasado 19 de enero, en Culiacán, Sinaloa, una familia fue atacada a balazos tras un presunto intento de despojo de su vehículo, la cual término en una persecución a rumbo a la sindicatura de Imala.

En el vehículo viajaban cuatro personas: Antonio de Jesús "N", quien murió en el lugar y era padre de los menores Alexander "N"; de 9 años, y Gael Antonio "N", de 12 años; en el auto también iba Adolfo "N", de 17 años, primo de los niños, que fueron trasladados a hospitales de Culiacán, sin embargo, los dos primeros perdieron la vida.

Vestidos con prendas blancas y globos del mismo color, cientos de personas salieron el jueves a manifestarse por las muertes violentas de los hermanos Alexander "N" y Gael Antonio "N".

Los asistentes tomaron el Palacio de Gobierno de Culiacán, destruyeron las puertas de acceso e ingresaron a las áreas de oficinas.

El viernes 24 de enero, sobre la Avenida del Mar, en la ciudad de Mazatlán, decenas de personas, la mayoría vestida de blanco y con globos del mismo color, también se manifestaron portando pancartas con el texto "con los niños no".