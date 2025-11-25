Marchas en México por Día Internacional de Eliminación de Violencia contra Mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Este martes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades del país para exigir respeto y terminar con los distintos tipos de violencia con las que vive el género.

Hidalgo

Con un tendedero de denuncias, un performance y testimonios de mujeres afectadas por violencia vicaria, económica, física y acoso, este día, integrantes del colectivo "Mercadita Las Insurgentas" se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo.

Con mantas, pancartas y fotografías donde se visibiliza la violencia que sufren las mujeres, exigieron justicia por todas aquellas que han vivido algún episodio violento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los señalamientos colocados en las cartulinas, una de las víctimas denunció que le quitaron a su hija y responsabilizó al padre, Armando N., así como a la abuela de la menor, Rosario N. A un año y ocho meses, dijo no ha obtenido justicia y, desde hace seis meses señaló no sabe nada del paradero de la niña.

Otro de los mensajes expuestos decía: "Los juzgados familiares son la hoguera moderna para las madres".

También exigieron castigo por negligencia médica y, sobre todo, pidieron que se respete el derecho de las madres a que les regresen a sus hijos.

Entre los mensajes colocados en el muro de la Comisión de Derechos Humanos, destacó el de una joven víctima de violencia sexual, quien denunció que fue acusada de "haberlo buscado". Además, señaló que sus agresores minimizaron lo ocurrido y que también ha sufrido acoso y presión por parte de conocidos dentro de espacios educativos y sociales.

Las participantes exigieron a las autoridades de procuración de justicia y a los juzgados familiares que protejan a las víctimas y no a los victimarios. Denunciaron falta de seguimiento e indiferencia institucional. Este 25N el reclamo fue dirigido a los violentadores de mujeres, quienes ejercen todo tipo de agresiones.

Para este día, el Palacio de Gobierno de Hidalgo fue rodeado con vallas; sin embargo, las activistas y mujeres reiteraron que su manifestación sería pacífica.

Morelos

Vestidas de negro, en señal de luto, mujeres de diferentes colectivos salieron a las calles para exigir justicia y un alto a la violencia que diariamente viven en diferentes lugares.

Algunas se cubrieron el rostro, otras levantaron cartulinas y algunas otras agitaron una de las dos mantas bordadas a mano, pero todas gritaron a una sola voz "Justicia y vida para todas".

Previo a la marcha del 25N, los colectivos "Vida para Todas", "Divulvadoras" y "Existimos porque resistimos" develaron un mural en la Ayudantía de Tlaltenango, con 25 rostros de mujeres que han sido asesinadas en el país.

Andrea Acevedo García, vocera del colectivo "Divulvadoras", denunció que en este año suman 97 muertes de mujeres en Morelos, aunque es probable que las cifras no coinciden con las oficiales, porque para los colectivos una muerte violenta de una mujer de facto es feminicidio, pero no para las autoridades.

Reveló que Morelos tiene un problema grave y desde hace años ocupa los primeros lugares en feminicidio. Las víctimas en México tienen rostro de mujer y es algo que no se puede olvidar, agregó Acevedo García.

"Exigimos justicia para Sofi" y "Justicia para Mafer" se leía en dos lonas de gran tamaño que izaron este día en la marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres en Morelos, Clarisa Gómez Manrique, informó que por primera vez se atiende de manera integral la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y explicó que el esquema de trabajo se centra en la atención, prevención, seguridad y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.

Para lograrlo, refirió, se instalaron módulos de atención inmediata y se colaboró con la Fiscalía General del Estado, que revisó más de dos mil carpetas de investigación; además, detalló que estos esfuerzos se ampliaron mediante capacitaciones y talleres comunitarios.

Gómez Manrique destacó que, para prevenir todas las formas de violencia, se puso en marcha una campaña visual a través de espectaculares en ocho municipios; asimismo, esta semana inició en redes sociales la estrategia "Lo que haces también importa".