Marco Rubio inicia visita diplomática en Ciudad de México

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llega a México para reunirse con autoridades mexicanas.

Por EFE

Septiembre 02, 2025 06:47 p.m.
Marco Rubio inicia visita diplomática en Ciudad de México

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aterrizó este martes en Ciudad de México para iniciar una visita de dos días marcada por la cooperación en seguridad con el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la tensión en el Caribe, tras el ataque militar estadounidense ejecutado sobre un barco que presuntamente partió de Venezuela con drogas a bordo.

Esta visita llega en un momento en el que Washington busca seguir estrechando la cooperación con México en inmigración y comercio, aunque el foco de la reunión prevista mañana entre Rubio y Sheinbaum lo copan especialmente las conversaciones en materia de seguridad y la propuesta estadounidense de ayudar con tropas en la lucha contra los carteles de la droga en territorio mexicano.

