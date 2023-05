María Novaro explica qué pasa con Focine y Fidecine

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), ha estado enviando a miembros de la comunidad cinematográfica, mensajes de WhatsApp donde muestra preocupación por el futuro del Focine, figura gubernamental que incentiva principalmente la producción de películas y cortometrajes.

La comunicación de la funcionaria se da días después de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era inconstitucional la desaparición del Fidecine, fideicomiso que por casi 20 años apoyó la generación de cintas mexicanas de índole comercial.En 2020, por mandato de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se ordenó la extinción de más de 100 fideicomisos incluido el Fidecine, entidad última que no llegó a ese proceso debido a más de 10 amparos que metieron cineastas nacionales.

En enero de 2021 entró en funcionamiento el Focine, que además de producción, apoya espacios de exhibición, preservación de acervos y restauración de películas. La semana pasada el primer amparo llegó a la Suprema Corte, donde se determinó que fue inconstitucional la desaparición del Fidecine por lo que aún existe, aunque sin operatividad, esperando desahogar los demás procesos en los siguientes meses.

En su mensaje personalizado, Novaro revela preocupación por la decisión de la Suprema Corte. "Entiendo que estamos en tiempos de golpeteo político y que esta situación turbulenta seguirá oscureciéndose hasta las elecciones del 2024", indica. "Respeto las ideas políticas de cada quien, pero el tema es este: si declaran inconstitucional la extinción del Fidecine la consecuencia jurídica será cancelar el Focine y los apoyos al cine que tenemos y funcionan", recalca.

----La guerra de cifras

En el mensaje de celular que circula entre cineastas, productores, actrices y actores, la también realizadora (Danzón y Las buenas hierbas) subraya que el monto del Focine supera lo que en su momento obtenían en conjunto el Fidecine y Foprocine (para cintas autorales). Este año, el Instituto ha informado que se le asignaron más de 190 millones de pesos. Pero la cifra fue cuestionada en su momento por el Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas, el cual establece que de dicha cifra, poco más de 80 millones son para cubrir compromisos pasados, por lo que sólo podrían utilizarse unos 106 millones.

A finales de 2018, el Imcine proporcionó a EL UNIVERSAL los dineros que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se le asignaron a Fidecine y Foprocine. Mientras en 2013 se les otorgaron, globalmente, 165 millones de pesos; en 2015 bajó a 109 millones y al año siguiente se incrementó a 189 millones y se despidió 2018 con apenas 55 millones. El promedio anual fue de 131.5 millones de pesos entre ambas figuras. Del mensaje de Novaro se extrae que con Focine se han producido 53 largometrajes entre 2021 y 2022. Y apunta que durante los últimos cinco años de Fidecine, sólo se respaldaron 29 películas.

Al referirse a Fidecine la funcionaria contabiliza el periodo 2015-2019, aunque en 2020 aún se lanzó convocatoria y aprobó proyectos en diciembre de ese año. No detalla si entre los 53 filmes apoyados por Focine (a través del cual se dan los apoyos ya comprometidos) se encuentran los rezagados de Fidecine, en cuya mencionada última convocatoria , autorizó 13 proyectos.

El año pasado, productores a cargo de más de 30 películas denunciaron no haber recibidos aún el dinero que les había otorgado el Fidecine y Foprocine. En diciembre, Novaro aseguró que ya se les había comenzado a dar los recursos. La semana pasada, el Imcine reiteró a EL UNIVERSAL que dichos compromisos estarán saldados en 2024.

"Con los 190 millones (de este año) se cubren los compromisos programados. Es presupuesto que se ejerce en su totalidad, para apoyar proyectos de las convocatorias anuales y también para cubrir dichos compromisos. "En caso de que no se use alguna cantidad, se utiliza en otras convocatorias. Es decir, el dinero no se guarda, se utiliza al 100% cada año". Y recalcó: "Este año y en 2024 se cumplirán todos los compromisos, aunque depende de los propios proyectos, de sus rodajes y de que soliciten sus convenios de subrogación".

En su mensaje escrito telefónico, Novaro dice a cineastas que está disponible para lo que quieran preguntarle y aclarar.