Mariana Rodríguez pide apoyo para cuando encabece el DIF de Nuevo León

La futura primera dama de Nuevo León, la influencer Mariana Rodríguez, informó a través de sus stories de Instagram que una vez que su esposo Samuel García tome el poder como gobernador del estado, estará frente al DIF.

Dijo que iba a acompañar a Samuel García únicamente en la campaña, pero que después de la campaña cambió de opinión. "Ver la realidad de Nuevo León me hizo abrir los ojos muchísimo. Para mí hubiera sido fácil quedarme de brazos cruzados y que Samuel haga su chamba, pero si yo puedo apoyar de cualquier trinchera, definitivamente lo voy a hacer", expresó la influencer.

Rodríguez pidió el apoyo a los habitantes de Nuevo León para su futuro trabajo en el DIF: "Siento que nos van a faltar muchas manos".

Asimismo, mencionó su compromiso con las madres solteras en cuanto a las estancias infantiles de Nuevo León pues "Samuel trae ese tema muy presente, así que despreocúpense".

Al ser cuestionada que Samuel García ganó la gubernatura en el estado por el apoyo de ella en redes sociales, Mariana Rodríguez respondió con un rotundo "no", aunque sí aceptó que lo ayudó.

"No, Samuel ganó porque está preparado, porque es inteligente y porque la gente quería un cambio", expresó.