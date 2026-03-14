Marina Armada y Aduana aseguran 22 mil vapeadores en AICM

Personal de la Marina Armada, en conjunto con la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aseguró alrededor de 22 mil 800 cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores, con un valor aproximado en el mercado de 5.2 millones de pesos.

Acciones de la autoridad

Al efectuar operaciones de vigilancia y análisis de riesgo, aplicadas a mercancías de importación, detectadas con diversas irregularidades en la documentación, rutas logísticas y perfiles de los envíos, elementos navales y de la aduana identificaron los cargamentos ilegales de este producto antes de su ingreso al mercado, con ayuda de binomios caninos, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Impacto en la comunidad

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Indicó que la mercancía fue puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

La dependencia aseguró que este tipo de mercancía ilícita suele estar vinculada a redes de contrabando y delincuencia organizada, cuyos ingresos se utilizan para financiar otras actividades criminales, por lo que su aseguramiento constituye un golpe relevante a las estructuras financieras de estos grupos.