Marina del Pilar asegura que no le cancelaron cuentas en EU

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- A través de sus redes sociales, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar aseguró que no existen cuentas bancarias en Estados Unidos con su nombre.

Asimismo, desmintió el rumor de que dichas cuentas fueran suspendidas luego de que su visa estadounidense le fue retirada.

En la misma publicación, la gobernadora aseguró que diversos medios y periodistas han difundido noticias falsas sobre la situación y su persona, por lo que llama a la gente a no creer en información no confirmada.

Retiran visa a Marina del Pilar

El sábado por la noche, la gobernadora de Baja California anunció que les fue retirada su visa, tanto a ella como a su esposo, Carlos Torres, sin que se le informaran previamente o hubiera razones para hacerlo.

Durante una conferencia de prensa realizada el domingo 12 de mayo, Marina del Pilar aseguró que ella no ha cometido ningún delito para que el gobierno estadounidense tomara acciones en su contra.

"Que el departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación; no hay un delito, no hay falta", comentó.