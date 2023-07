Marina torturó y con eso se hizo "versión histórica", según el último informe del GIEI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que otro punto clave del sexto y último informe, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la actuación de la Secretaría de Marina.

"Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y en base a esa tortura se hizo la llamada versión histórica junto con SEIDO y la PGR.

"Tuvimos información que, realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado con un grupo especial de inteligencia del que no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas en esos operativos no se sabe quiénes son... solamente tenemos una fotografía", aseveró Beristain acompañado de Ángela María Buitrago.

En la conferencia de prensa el integrante del GIEI comentó que la Semar hizo monitoreo de comunicaciones y se observa una fotografía de dos cuerpos con vendas en las manos, añadió que son cosas que hay que analizar y verificar, además se dice que hubo otras cinco personas y no sabe que ocurrió con ellos.

Subrayó que también hay cosas que no se han contado de la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Se acuerdan que el año pasado mostramos un video de un dron. La actuación de la Sedena el 27, de septiembre, fue ilegal. Sabemos que el escenario del basurero de Cocula en Guerrero es un escenario donde se construyó la llamada versión histórica y hubo una intervención previa de Marina que no había sido contada y que encontramos en un video secreto", expresó.

Beristain detalló que, si bien de la Marina no hay ninguna información que interviniera la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, sí lo hizo inmediatamente después y a partir del 28 hubo una acción de la dependencia y la versión proporcionada por la Marina es que participaron en cuestiones de seguridad perimetral.

"Es decir asegurando lugares para que se pudieran hacer diligencias y como saben la participación de los buzos en el Río San Juan, municipio de Cocula, donde se encontró una bolsa oficialmente el día 29, de septiembre del 2014, saben de la visita que hizo Tomás Zerón, quien se desempeñó como titular de la Agencia de Investigación Criminal, con un detenido el día 28, todo eso nosotros lo descubrimos e hicimos público en nuestro segundo informe y una bolsa donde se encontraron los restos de Alexander Mora. Esa es la versión oficial", expresó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.