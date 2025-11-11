Mario Delgado: 2026, el año del fin del analfabetismo en México
En la Cuarta Transformación, se destaca el compromiso con la educación y el magisterio para lograr la eliminación del analfabetismo en México.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El secretario de Educación, Mario Delgado, aseguró que el "2026, más que celebrar el Mundial de Futbol, vamos a celebrar que nuestro país consiga izar bandera blanca, declarándonos territorio libre de analfabetismo, al reducirlo a menos del 4%".
Al comparecer ante el Senado en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, dijo que no podemos dejar de lado la alfabetización de las personas que más han sufrido la exclusión y el rezago.
Asimismo, informó que la Beca Rita Cetina se extenderá el próximo año a todos los estudiantes de primaria, para llegar a más de 20 millones de beneficiarios.
Destacó que el objetivo es eliminar cualquier tipo de barrera económica y agregó que el programa de becas es el que tiene el mayor número de beneficiarios, con más de 13.3 millones de estudiantes becados en todos los niveles educativos.
Mario Delgado aseguró que en la Cuarta Transformación son aliados del magisterio, por lo que, dijo, ahora se les trata como lo que son (profesionales de la educación) e incluso se les ha reconocido con una recuperación salarial.
