Mario Delgado acompañará a Marcelo Ebrard a diálogo con militantes

MONTERREY, NL., diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado acompañará al canciller Marcelo Ebrard, al foro denominado "Encuentro por el Futuro", que se llevará a cabo este domingo en un salón para eventos del popular Mercado Juárez en el centro de la ciudad.

El titular de Relaciones Exteriores, comentó que esta será la primera vez que el presidente del partido asista a un acto de esta naturaleza, es decir a los diálogos que sostienen con la militancia y simpatizantes, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para las elecciones presidenciales del 2024.

Expresó que el encuentro será para ciudadanas y ciudadanos que lo han invitado, muchos de ellos de Morena, otros que quizá no están en un partido, "porque me quieren proponer cómo ven ellos y ellas el panorama para 2023, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué proponen, qué quieren y cómo debe ser el proceso al interior de Morena", para elegir a quien el instituto político denomina coordinadora o coordinador nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación.

Al respecto, declaró, ya se ha anunciado que será mediante el método de encuestas, una primera por ahí de julio o agosto de 2023 para medir las preferencias de todos los que se inscriban y una más para octubre en la que ya sólo participarían los que hayan salido más aventajados en la primera.

Asentó que él ha propuesto y este domingo se lo planteará a Mario Delgado, que las encuestas sean independientes, que la muestra sea del mismo tamaño que las encuestas del INEGI es decir de 20 mil a 30 mil encuestas no de 800 como se publica en México; que haya supervisión porque una cosa es que uno haga la encuesta y otra quién la supervise.

Asimismo, planteará a la dirigencia nacional, que haya debates antes de las dos encuestas, pues "si les vamos a pedir que los ciudadanos decidan, más que opinar, ¿cómo lo hacemos si no les pones en conocimiento qué cosas propones?

"Otra cosa importante que va a proponer para este proceso interno", dijo Ebrard, es que quienes están en este tema de buscar la coordinación nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación se separen de los cargos públicos que ocupan antes de las encuestas.

Mencionó que hay quienes le dicen que la ley lo contempla, sólo para cuando ya van a iniciar campañas para pedir el voto a la población en general, porque es una ventaja frente a los que no ocupan algún puesto público.

Sin embargo, afirmó, él considera que se deben separar de sus cargos o puestos públicos antes de las encuestas, porque "todos tenemos que ver por el proceso, estamos obligados, la gente nos lo ha pedido muchísimo".