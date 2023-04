Mario Delgado ha hecho un buen trabajo al frente de Morena, asegura Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL). – El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como normal" que gobernadores de su partido respalden la permanencia de Mario Delgado en la dirigencia del partido porque "se ha esforzado y ha hecho un buen trabajo".

Sin embargo, recordó que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que tendrá la última palabra.

En conferencia de prensa, en Tamaulipas, Monreal Ávila reconoció que Mario Delgado ha hecho, en términos generales, un buen trabajo, por lo que no sería deseable que el Tribunal fallara en su contra.

"Es normal que lo apoyen dado que ha sido presidente del partido, el Congreso Nacional decidió ampliar su mandato, pero el Tribunal Electoral es el que debe decidir, como órgano jurisdiccional su permanencia", señaló.

Esta instancia, reiteró, tomará la decisión final y aunque el proyecto de sentencia que se ha filtrado no es favorable para él, todavía falta que el asunto se vote por los siete magistrados, que decidirían su permanencia o salida.

El legislador zacatecano le deseo suerte a Mario Delgado, porque "ha sido un dirigente, en términos generales, esforzado y que ha hecho bien su trabajo y no sería afortunado que el tribunal permitiera su dimisión".

El aspirante a la presidencia de Morena adelantó que una vez que se resuelva este asunto, pedirá a la dirigencia de su partido que defina reglas claras para que los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador participen en igualdad de condiciones.

"México vive un momento de transición política complicado, complejo y el adelanto de la sucesión ha generado movimientos inéditos que si no se cuidan pudieran desbordarse, por eso una vez que se resuelva la condición jurídica de Mario Delgado les solicitaré a la dirigencia que se fijen reglas claras, equitativas, que eliminen las ventajas y que puedan generar piso parejo", mencionó.

Declaró que no está pidiendo algo imposible, porque su partido tiene la obligación de fijar normas claras porque actualmente, dijo, lo que "rige es la ley de la selva: el que tiene más dinero, más recursos, más aparato, son los que se mueven más".

El pasado fin de semana, 21 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México respaldaron a la actual dirigencia partidista y rechazaron el proyecto del TEPJF, que propone anular la ampliación del mandato del presidente de Morena, Mario Delgado y de la secretaria general, Citlalli Hernández, que se extendió de agosto de 2023 a octubre de 2024.