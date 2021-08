Marko Cortés advierte ataques a Guanajuato por cuestiones políticas

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que Guanajuato ha enfrentado ataques reiterados del Gobierno de la República, por ser el único estado en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no ganó en las urnas.

Destacó que la decisión del Gobierno Federal de no dar agua a León de la presa El Zapotillo (Jalisco) es uno de esos ataques.

"Recuerden que desde las Mañaneras atacan a Guanajuato", dijo el líder panista durante el Tercer Informe de Actividades de los 17 diputados locales del PAN.

"Ahora da tristeza, da coraje que no se ponga por delante el bien común que es el bien superior de todos y todas, y en un proyecto que tiene un avance como la presa El Zapotillo sea el propio Gobierno Federal quien otra vez le dé la espalda a los guanajuatenses".

"¡Esto es inaceptable!", dijo Marko Cortés en su primer acto público después de que diera positivo a Covid-19.

Ofreció el apoyo del partido y de los legisladores federales en la lucha por el derecho de los leoneses a tener agua potable.

"Es verdaderamente inaceptable que por razones políticas, ideológicas, no técnicas, te digan que el agua no sería para Guanajuato, no sería para León", acotó.

Dijo que los leoneses merecen el agua potable de la presa El Zapotillo.

El presidente del PAN recordó que otro ataque que se dio a Guanajuato desde la federación fue cuando intentaron la desaparición de sus poderes.