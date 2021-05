Marko Cortés reclama a MC por el crecimiento del CJNG en Jalisco

El Partido Acción Nacional (PAN) reclamó hoy a Movimiento Ciudadano (MC) por no haberse sumado a su alianza con el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), y hasta le reclamó por el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad gobernada por Enrique Alfaro.

Marko Cortés Mendoza, presidente del partido blanquiazul, pidió a los jaliscienses "que recuerden los buenos gobiernos del PAN, porque Movimiento Ciudadano les ha quedado mal al ofrecer mucho y cumplir poco. Adicionalmente, este partido no quiso sumar esfuerzos para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país".

"Quien está jugando el papel de comparsa y cómplice de Morena es Movimiento Ciudadano, quien pactó no ir a una coalición es Movimiento Ciudadano, entonces yo sí quiero ser muy claro y muy puntual, si queremos un Congreso opositor, una Cámara de Diputados que sí le sirva a México y que sí sea contrapeso, es votando por el PAN y por la coalición Va por México", señaló Marko Cortés durante una rueda de prensa.

En su intervención, Cortés aseguró que el partido que dirige "representa la oposición más firme, porque no se agacha, no se dobla, no se humilla y no negocia en lo oscurito".

"Si hay que negociar, porque sabemos construir y sabemos negociar, lo hacemos a la luz del día y a la vista de todos, como decía el Maquío, como se debe hacer la política, la que no te avergüenza. Pero yo sí les aseguro que Movimiento Ciudadano está agarrado por debajo de la mesa con Morena", dijo.

Jalisco se ha convertido en el epicentro de la inseguridad de México, debido a la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación y como consecuencia de la falta de su combate tanto por Gobierno federal como del local, añadió el dirigente blanquiazul.

"Jalisco, uno de los estados más inseguros del país y con un cártel que se expande a sus anchas, y ahí hay una corresponsabilidad consentida, tanto del gobierno federal, como del gobierno de Jalisco, que no combate la delincuencia, que no le entra el toro por los cuernos", dijo.

En diciembre de 2020, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron formalmente que irían juntos en la elección de 2021. Lo harán a través de la coalición Va por México para postular candidatos comunes.

El 6 de junio, 93 millones de mexicanos están llamados a la urnas para renovar la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores y miles de ayuntamientos en las elecciones más grandes de su historia.