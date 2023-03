Marko Cortés reprueba que propuestas para INE estén ligadas a Morena

A-AA+

Es absolutamente reprobable que varias propuestas del Comité Técnico de Evaluación para Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), estén estrechamente ligadas al gobierno y a Morena, afirmó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien señaló que sólo por esa razón se debió declarar la no idoneidad de varios de esos perfiles.

"Por el bien de México y nuestra democracia, para asegurar elecciones libres y creíbles, el Partido Acción Nacional demanda a la Cámara de Diputados, que en la última etapa legitime el proceso de selección de la Presidenta y de tres consejeros del INE, porque cada día resulta más sospechoso que varios personajes morenistas, sin ser expertos en materia electoral, hayan sacado las mejores calificaciones y posteriormente hayan avanzado a la última etapa, cuando, por sus evidentes vínculos con el gobierno y con el partido de Morena, el Comité Técnico de Evaluación tuvo que haber declarado su no idoneidad", advirtió en un comunicado.

El líder panista advirtió que el INE es una institución que debe ser independiente y neutral en su toma de decisiones y esto sólo puede lograrse si el proceso de selección de Presidenta y tres consejeros es transparente y con perfiles completamente autónomos e independientes. "Por eso la elección de los consejeros es fundamental para garantizar en México elecciones justas, imparciales y creíbles", añadió.

Está claro que AMLO pretende mantenerse en el poder: Marko Cortés

"Después del Plan B para acotar al INE, que afortunadamente suspendió y dio entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la selección de los nuevos consejeros forma el Plan C para controlar al INE y desde ahí imponer un resultado favorable a Morena en las elecciones presidenciales de 2024", denunció.

Está muy claro, remarcó el dirigente nacional panista, López Obrador pretende mantenerse en el poder tras el trono. Ahí está como prueba su testamento político que pretende imponer a su sucesor para acabar con los órganos autónomos y doblegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"En Acción Nacional no permitiremos que se quiera destruir, ni por dentro ni por fuera, al Instituto Nacional Electoral, por lo que hacemos un enérgico llamado a las y los diputados para que, de las 20 propuestas realizadas por el Comité Técnico de Evaluación, elijan por mayoría calificada a los 4 más capaces, con un historial intachable, que garanticen profesionalismo, independencia, neutralidad y credibilidad en las elecciones", concluyó.