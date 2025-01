Escándalo Político en Nayarit: Mirtha Villalvazo

TEPIC, Nay.- En un ataque directo, la tarde de este miércoles fue asesinado Martín García Valencia, excontralor municipal del ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, durante la administración de la morenista Mirtha Villalvazo, quien hoy se encuentra prófuga por estar acusada de varios delitos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito.

García Valencia fue atacado a tiros en su domicilio en la calle Guamúchil de la colonia San Isidro de Mezcales, a donde llegó un hombre a bordo de una camioneta blanca para disparar varias veces; después, el atacante logró escapar.

Elementos de seguridad pública municipal arribaron al sitio para resguardar la escena hasta que peritos de la Fiscalía General de Nayarit tomaron el control de las investigaciones.

Martín García ya había denunciado amenazas

En abril de 2022 Martín García Valencia denunció ante las autoridades estatales amenazas por parte de la alcaldesa Mirtha Villalvazo, quien presuntamente enfureció al enterarse que había iniciado un procedimiento de investigación en contra del secretario del ayuntamiento, Joel Abad Jiménez Lozano.

Acusó a la edil de haberlo retenido más de tres horas en una oficina del ayuntamiento, donde junto con su pareja y el director de Seguridad Pública, se dedicó a insultarlo y amenazarlo porque consideró una traición que iniciara el procedimiento en contra el secretario del Ayuntamiento.

"Estuve 3 horas en contra de mi voluntad encerrado por órdenes de la presidenta municipal y su pareja Cesar Aguirre; en estos momentos me encuentro aquí porque tengo miedo, esa es la verdad, el día de ayer ella me amenazó con afectar a mi familia, afectar mi integridad física, por lo cual me encuentro aquí", señaló entonces García Valencia ante los medios de comunicación antes de interponer su denuncia ante las autoridades.

García Valencia permaneció en su puesto de contralor hasta mayo de 2024, cuando fue removido de su cargo por la alcaldesa interina Lía Castro, y nombrado como titular del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Exalcaldesa Mirtha Villalvazo se encuentra prófuga

Ahora se conoce que el 29 de febrero de 2024, unos días antes de pedir licencia a su cargo como edil para buscar la reelección con Morena, Mirtha Villalvazo tramitó un amparo para no ser detenida en ningún estado del país, pues sabía que la Fiscalía de Nayarit la investigaba.

Cuatro días más tarde el cabildo le otorgó la licencia solicitada y aunque en ese momento era la virtual candidata de Morena a la alcaldía de Bahía de Banderas, no se presentó a la rendición de protesta de la alcaldesa interina, Lía Casto y desde entonces no se le ha visto en público.

A mediados de marzo el nombre de Villalvazo comenzó a ventilarse públicamente durante las audiencias en el que el Ministerio Público buscaba imputar los delitos de fraccionamiento ilegal de inmuebles, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias a otros funcionarios de Bahía de Banderas presuntamente involucrados en corrupción para favorecer empresas inmobiliarias.

Trascendió entonces que la Fiscalía del estado había logrado acreditar que Villalvazo es dueña de dos departamentos de lujo en un desarrollo residencial de La Cruz de Huancaxtle, cuyo valor supera los 26 millones de pesos.

El 24 de marzo de 2024 la Fiscalía de Nayarit dio a conocer que contaba con una orden de aprehensión en contra de Villalvazo por los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito; un día después se supo que la justicia federal le negó el amparo solicitado y desde entonces se encuentra prófuga.