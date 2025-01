Solicitud de Registro de Marca 'Ministra del Pueblo' por Lenia Batres Guadarrama

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de la marca "Ministra del Pueblo".

En el expediente 3273206 se detalla que el pasado 21 de noviembre, la ministra del Máximo Tribunal ingresó esta solicitud con el objetivo de tener la concesión de esta marca para usarla en productos y servicios enfocados en educación, formación y actividades culturales.

Por solicitar el registro de esta marca, la ministra pagó 2 mil 813.77 pesos y en donde puso como dirección postal el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en Pino Suárez No. 2, en el centro de la Ciudad de México, así como su correo electrónico institucional.

A la fecha, el IMPI no ha resuelto si le entrega a la ministra Lenia Batres la concesión de la marca "Ministra del Pueblo".

En la solicitud, Lenia Batres señala que la primera vez que se usó el nombre de "Ministra del pueblo" fue el 14 de diciembre de 2023, fecha que coincide en el día en que tomó protesta en el Senado de la República para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lenia Batres solicita al INE ser llamada "Ministra del Pueblo" en boleta electoral

Apenas ayer, la ministra de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama, confirmó que solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que el apodo de "Ministra del Pueblo" aparezca junto a su nombre en la boleta electoral en la que se registrará su candidatura para la elección judicial de junio de este año.

Batres Guadarrama tiene pase directo para participar como candidata al cargo de ministra del Alto Tribunal como parte de la reforma judicial, por lo que se postulará.

A través de su cuenta en una red social, la juzgadora publicó el oficio que envío a la presidenta del INE, Guadalupe Taddie Zavala, en el que pidió "el registro del sobrenombre 'Ministra del Pueblo' a mi candidatura para obtener el mismo puesto dentro del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 (PEEPJF 2024-2025)...).

Batres Guadarrama aseguró que ella no se autodenominó "Ministra del Pueblo", sino que mucha gente la ha llamado así.

"No me autodenominé 'Ministra del Pueblo'. Mucha gente me ha llamado así. Por supuesto, lo adopté y asumí como un compromiso y un ideal a cumplir".

Batres Guadarrama señaló que "Ministra del Pueblo" es una declaración de principios.

"Por eso (y porque lo permite la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) estoy solicitando que aparezca junto a mi nombre".

Indicó que busca también evitar que otras personas hagan mal uso de esta frase para engañar a la gente.

"Me han llamado 'Ministra del Pueblo' Eso soy. Así quiero ser conocida. Trabajo y seguiré trabajando para merecer este sobrenombre".