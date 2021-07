Maru Campos exige la renuncia de Corral como gobernador de Chihuahua

La mandataria electa de Chihuahua por el PAN, Maru Campos, exigió la renuncia de Javier Corral Jurado, gobernador panista de la entidad.

Entrevistada en la reunión plenaria del PAN, Campos aseguró que el gobernador Corral operó a favor de Morena y Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones del 6 de junio, por lo que le pidió ser leal o dejar el partido.

"Esto deja claro cuáles fueron sus alianzas durante la campaña pasada, en vez de apoyar a Acción Nacional apoyó a otros partidos políticos como Morena y como Movimiento Ciudadano. Si esa es su decisión se respeta, pero si está en el partido que sea leal al partido y sino que lo deje, pero que no esté operando por debajo del agua a favor de otros partidos políticos", denunció la mandataria electa.

Maru Campos sostuvo que a Corral Jurado no le interesa el gobierno ni los chihuahuenses pues "le interesa su vida personal, su vida política y eso quedó demostrado desde el principio porque estuvo trabajando con Morena y con Movimiento Ciudadano".

Agregó que tras su victoria en las urnas, quien será su predecesor no le ha enviado ni una llamada y ni un mensaje.

Recordó que el plazo para la transición concluye el 8 de septiembre, por lo que le exigió cumplir con esa obligación.

"No es un llamado, es una exigencia a Javier Corral. Como Eejecutivo del estado de Chihuahua, por ley debe hacer entrega-recepción, debe cumplir estas leyes porque juró hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanan, así que tiene la obligación irrestricta de hacer la entrega-recepción con todas las formalidades que la ley contempla", concluyó.