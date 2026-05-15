Marx Arriaga se suma a marcha CNTE en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La

que encabeza el exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de

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, se incorporó sobre avenida Insurgentes a lade la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (), donde lanzó nuevas críticas contra la participación de empresas privadas en programas educativos y acusó que laestá siendo utilizada para beneficiar intereses empresariales.Durante su mensaje ante maestros y simpatizantes, Arriaga cuestionó programas impulsados por compañías como, al asegurar que las donaciones de lentes o cepillos dentales "no son gratis", sino mecanismos para obtener beneficios fiscales y mejorar su imagen pública."No dejen que les mientan. Todos esos empresarios lo que buscan es evadir el pago de sus impuestos y utilizar a la educación como un pretexto para hacerse ver como", afirmó.El académico sostuvo que durante su paso por lase frenaron contratos con editoriales y revistas que, dijo, obtenían millonarios recursos públicos. Señaló directamente a publicaciones como, así como a editoriales como, Trillas, Castillo y SM."Se llevabande pesos al año en contratos con la Secretaría. Por eso iniciamos unade ellas, porque no podemos aceptar que la educación sea un negocio", expresó.Arriaga reiteró sus críticas al cambio del calendario escolar y acusó que la educación "no puede cambiarse para beneficiar ao a la", insistiendo en la necesidad de recuperar la "soberanía educativa".El exfuncionario también defendió a lacomo una herramienta para enfrentar el "" y llamó a construir unaenfocada en formary combatir las desigualdades sociales."La educación debe estar al servicio del pueblo y no de los", remató antes de integrarse a la marcha de larumbo al Zócalo capitalino.