Más temprano que tarde México tendrá vacuna contra Covid: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con quien México tiene un convenio para producir una vacuna contra el Covid-19, detuvieron su investigación, más temprano que tarde México podrá disponer del medicamento.

"Decidieron analizar bien la reacción que provocó en la práctica esta vacuna, ellos asumieron de que había que estudiar más sobre el caso sobre la reacción que produjo y van a informar, de todas maneras tenemos nosotros otras opciones".

Y agregó: "Que lo sepa la gente, el pueblo, estamos inscritos en los principales proyectos de investigación para tener la vacuna a tiempo, no cambia, no varía el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con las que tenemos convenio pero tenemos una relación similar con dos o tres empresas que ya también está en fase tres de investigación".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en el caso de los gobiernos, México ha recibido propuestas acerca del uso de vacunas que se están investigando de parte de Rusia, China y de Estados Unidos.

"Considerando a México como un país prioritario dándole un sitio especial en los tres casos, entonces decirle a la población que esto que sucede con esta vacuna que se tuvo que detener el proceso en tanto investigan que sucedió no afecta el que nosotros podamos disponer más temprano qué tarde de la vacuna contra el Covid-19", dijo.