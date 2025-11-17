Matan a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio

La mañana de este lunes fue asesinado el exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, José Ángel Mascorro Muñoz, al salir de su domicilio en la colonia Parque Hundido.

De acuerdo con los datos preliminares, el ataque ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana cuando el exsecretario de la administración que concluyó el último día de agosto iba a abordar su vehículo y una persona armada le disparó.

En el lugar elementos de la Vicefiscalía de Durango en La Laguna levantaron varios casquillos calibre .380 y se abrió una investigación por el homicidio.

Fue en el mismo sitio que paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la muerte del exfuncionario municipal.

La fiscalía duranguense no ha precisado más información sobre los hechos ni el posible móvil del asesinato.

Mascorro Muñoz había trabajado en la subsecretaría del Ayuntamiento de la administración de Leticia Herrera, y en abril de 2025, en la recta final del gobierno, fue nombrado secretario del Ayuntamiento.