Matan a joven de 20 años por deuda de auto en Coyoacán

Heriberto quedó a deber 12 mil pesos por la compra de un auto. Samuel, el vendedor, reclamó su dinero y al no obtenerlo, mató a su deudor, en la alcaldía Coyoacán.

Hace días, Samuel le vendió un auto tipo Polo a Heriberto. A pesar de que el joven de 20 años pagó parte del vehículo, quedó en finiquitar 12 mil pesos.

Pero la promesa no fue suficiente para Samuel. El sábado por la noche, el hombre acudió a la colonia Santo Domingo para exigir su dinero.

Eran casi las 10:00 de la noche, cuando el vendedor se encontró con Heriberto y otro hombre en el cruce de Jumil y Xochiapan. La víctima iban a bordo del vehículo y después de pelear con su agresor, los baleó.

Y es que al ver que Heriberto no llevaba el dinero, el atacante disparó a los dos ocupantes del automóvil.

El copiloto Josafat Artemio recibió un balazo en la pierna y Heriberto murió de dos tiros en la cabeza.