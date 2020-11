Matan a niño de 4 años y a 3 personas más en Caborca, Sonora

Los primeros minutos de este lunes 16 de noviembre, se registraron dos ataques armados en el municipio de Caborca, donde fallecieron cuatro personas, entre ellas un niño de cuatro años de edad; tres personas más se encuentran heridas de gravedad.

A las 00:15 horas, en un domicilio ubicado en las calles 4 y 5 con Av. P, de la colonia Centro, acribillaron a dos hombres, uno de ellos identificado como Rigoberto Páez "El Rigo" y al otro sólo se conoce como "El Güero".

En su huida, los mismos hombres encontraron a su paso a una familia que había estado en una fiesta.

El reporte oficial indica que a las 00:20 horas, se registró una agresión con proyectiles de arma de fuego contra varias personas que viajaban en un vehículo Honda Civic, color azul, con placas afiliadas, el cual dejó tres personas heridas y dos sin vida.

Al lugar acudieron elementos de los cuerpos de Seguridad y de la Cruz Roja, trasladaron a las personas lesionadas para recibir atención médica, donde fallecieron Armando Carrillo, de 23 años, empleado del ayuntamiento y su hijo Tadeo Bernabé Carrillo, de 4 años de edad.

Las personas heridas fueron identificadas como Yulisa de 19; Karime, de 20, y Felipe, empleado de intendencia del Instituto Kino, de 42 años de edad; presentan lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.

Los hechos se suscitaron en calle Sonora y Avenida 12, en la Colonia Industrial, donde se recolectaron casquillos percutidos.

Como primera autoridad respondiente acudieron oficiales de la Policía Minicipal y Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Tras los hechos violentos, el alcalde de Caborca, Librado Macías, envió un mensaje a la población donde expresó indignación porque no se ha respondido como debiera por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.

"Quiero darle el pésame a las familias, se que esto no soluciona nada, pero si vamos a ir a donde sea necesario para pedir el apoyo decisivo de las autoridades mencionadas".

Es algo muy lamentable, es algo que esta ciudad no merece, está completamente fuera de orden, consideró.

"Es increíble lo que estamos pasando, es indignante, para la ciudadanía esta situación", externó al ofrecer su solidaridad y apoyo a las familias afectadas.

La población ha volcado en comentarios de tristeza, coraje e impotencia, en las redes sociales, "Con los Niños NO", es el mensaje recurrente.

¿Y ahora quien podrá dar respuestas a la ejecución de padre e hijo?, la pregunta de los carborquenses.