Matan en asalto a candidato a diputado local en Nuevo León

Mayco Fabián Tapia Quiñones, candidato a diputado por el primer distrito local, del partido Fuerza por México, murió durante un asalto a mano armada que cometieron dos hombres en un mercado rodante al ponente de esta ciudad.

En el mismo incidente una mujer de nombre Patricia, de 22 años de edad, a quien presuntamente Tapia Quiñones intentó defender para que no fuera víctima del robo con violencia, abalanzándose para tratar de desarmar a uno de los asaltantes, resultó con una herida de bala en sedal en la región frontal izquierda. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los hechos, reportados a la central de radio de la corporación a las 21:04 horas del miércoles, se registraron en un mercado rodante instalado en avenida Cabezada en su cruce con calle Canal Medular, colonia Barrio Santa Isabel, de esta ciudad.

El fallecido fue identificado como Mayco Fabián Tapia Quiñones, de 42 años de edad, quien era candidato a diputado local del partido Fuerza por México. El candidato a gobernador por dicho instituto político, Emilio Jaques Rivera, expresó sus condolencias por la muerte del aspirante a diputado local.

"Hoy estamos de luto, que descanse en paz mi gran amigo el Lic. Mayco Fabián Tapia que se nos fue al cielo, se nos adelantó en el camino, descanse en paz. Mi más sentido pésame a toda su familia", señaló Jaques Rivera. La fiscalía informó que Tapia Quiñones murió a consecuencia de lesiones por arma de fuego en la región abdominal del hipocondrio izquierdo, una lesión en el brazo izquierdo, una más en la región lumbar y una lesión en la región dorsal. Tapia Quiñones fue llevado en un vehículo particular a la clínica 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no pudo sobrevivir a la gravedad de las heridas que presentaba.