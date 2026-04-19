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Mauricio Tabe pide incluir municipios en debate sobre fracking

La iniciativa presidencial debe contemplar compensaciones para comunidades donde se realice la explotación.

Por El Universal

Abril 19, 2026 11:02 a.m.
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Mauricio Tabe pide incluir municipios en debate sobre fracking

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), hizo un llamado al Gobierno Federal para que en el marco de la discusión del uso del fracking como técnica de extracción de gas natural, se considere a los municipios y sus comunidades, ya que de aprobarse serán quienes reciban los impactos ambientales y económicos por el uso de esta tecnología.

Llamado de Mauricio Tabe para incluir municipios en discusión sobre fracking

"Insistimos en que esta discusión debe considerar a las autoridades municipales de las zonas susceptibles de explotación para saber qué efectos va a tener para la población y para las comunidades y cómo se va a compensar", dijo.

Señaló que, de darse luz verde a la iniciativa presidencial, los municipios que se determinen para esa explotación, deberán recibir un beneficio o un porcentaje de las ganancias para obras que resarzan las afectaciones que sufran, ya que la derrama económica no debe quedarse sólo en manos de Pemex, que ha demostrado ser un mal administrador, sino favorecer a quienes verán modificado su estilo de vida.

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Propuesta de compensación para municipios afectados por fracking

"Que se consideren recursos adicionales para estos municipios para mitigar el impacto a la población y que se vean beneficiadas las comunidades de la explotación de este hidrocarburo, que no solamente sufran las afectaciones. Insistimos en que, si se discute el fracking, no sea dando la espalda a la gente y mucho menos a las autoridades municipales", indicó.

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