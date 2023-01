Mauricio Vila, una de las buenas opciones del PAN para 2024, asegura Cortés

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, es una de las muchas buenas opciones que tiene el PAN para la candidatura a la Presidencia de la República en 2024, pues el gobierno que encabeza en ese estado demuestra que sí es posible dar resultados en beneficio de la gente, aseguró el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

Entrevistado en el marco del cuarto informe de Vila Dosal, el líder panista puntualizó que el gobierno de Yucatán es una muestra de que Acción Nacional sí sabe gobernar y tiene la fórmula para corregir el rumbo del país.

"Decir con toda claridad que así es como gobierna Acción Nacional, que demostramos con hechos, no solo con palabras que sí hay de otra para México, que se puede gobernar bien y dar resultados sin pretextos", puntualizó.

Sostuvo que Mauricio Vila "lo ha hecho bien y es una de las banderas principales que tenemos en Acción Nacional para todo México, para decirles que nosotros sí sabemos, que nosotros sí podemos, que nosotros sí tenemos con quiénes".

Sin embargo, matizó que el mandatario yucateco "es una de tantas buenas opciones que tenemos". Dijo que es una buena opción porque tiene resultados, "porque él sí demuestra en los hechos que sí hay otra forma de gobernar, buena opción porque tiene liderazgos para poder hacer, pero finalmente termina siendo una más de las opciones de Acción Nacional que tenemos".

Marko Cortés señaló que hay otros aspirantes fuertes para 2024 como la senadora Lilly Téllez y los gobernadores María Eugenia Campos, de Chihuahua; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; y Mauricio Kuri, de Querétaro.

Destacó que el PAN asumirá la responsabilidad de conducir el proceso rumbo al 2024 y dará la bienvenida a todos los actores de la sociedad, "sean del PAN o no sean del PAN o sean de la sociedad civil".

"Yo no tengo duda que con este gran anuncio de la coalición 2023-2024 hemos puesto las bases para poder ganar el Estado de México y Coahuila y son sin duda cimientos fuertes para poder ganar en el 2024 en la Presidencia de la República", enfatizó.

El dirigente blanquiazul remarcó que en la coalición Va por México "tenemos con quién, tenemos con qué, tenemos la sociedad buscando cerrar filas y eso es lo que nos va a permitir lograrlo. En Acción Nacional asumimos la responsabilidad de proponer en su momento a la mejor o la mejor, mujer hombre de la sociedad civil o de un partido político, pero que permita ganar y corregir el rumbo de México".